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U12世界盃／二壘金手套四連霸　仁志敏久帶少棒重守備

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▲U12世界盃少棒，日本隊，總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，日本隊，總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12日本隊來勢洶洶，目前6戰全勝，投手群30局僅失4分責失分，為12隊伍中防禦率最低的球隊，攻擊火力也充分發揮，6轟僅次於韓國，不過仁志敏久仍強調守備重要性，尤其二壘手及中外野在1日複賽首戰的精彩表現令人相當驚艷。

複賽首戰日本隊委內瑞拉，全隊最嬌小141公分，且比隊友小一屆的高畑知季兩次犧牲觸擊都成功，還有二壘守備美技，仁志敏久認為，「對高畑知季執行短打的信賴度很高，所以下達強迫取分戰術。」他在此戰也有守備美技演出。

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雖然日本隊擁有2位重砲手，包括高橋昇聖和林京乃佑等都開轟過，仁志敏久仍認為，「打擊雖然是小球員最有興趣的部分，但棒球比賽得分後又會被追上，所以不讓對手得分也很重要，攻擊是很重要，守備也不能不重視。」

中外野手赤澤琉偉、二壘手高畑知季都有精采守備，仁志敏久也盛讚他們表現，「高畑知季個子小，要跟這些大一歲的隊友競爭，所以知道他在其他部分要有所發揮，針對自己的優勢去努力；赤澤琉偉知道自己的腳程不亞於隊友，所以都會爭取上壘，一但上壘就會往前衝。」

仁志敏久過去球員時代是守備見長的巨人隊當家二壘手，1999年至2002連續4年奪金手套，他所帶領的日本隊球風也是守備及短打為重，他回想自己少棒時期，「雖然身材嬌小，但也靠著不服輸的精神才有機會打進職棒。」

因此他對這批小球員的教育方式，也是以紮實的守備為主，最嬌小身高141公分的二壘手高畑知季就說，「監督（仁志敏久）告訴我目前為止有些東西學得不是很正確，他希望我透過這次比賽可以更成長，找到適合自己的方式。」高畑知季未來也想效法廣島菊池涼介，因爲他身材不是很高大，但仍擁有很好的守備能力。

▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃日本隊仁志敏久
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