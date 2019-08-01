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U12世界盃／短打機動破壞　日本6戰全勝冠軍戰希望濃

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▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃日本隊以全勝之姿進入複賽，1日對決預賽擊敗美國的委內瑞拉，採用精密的投手車輪戰，加上關鍵時刻短打戰術，最終以4比1獲勝，晉級冠軍戰機會大增。

日本隊2局上先發投手青木朔真投出兩保送，被阿拉瓦多（Ilarado Ilarraza）掃二壘安打失1分，換上川越昂太郎飆2K解危，隨後坂本慎太朗、林京乃佑、高橋昇聖輪番上陣沒有再掉分

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日本2局下利用川下晃汰安打後盜壘上二壘，鈴木拓斗安打攻佔一、三壘，這時輪到個子嬌小的二壘手高畑知季短打強迫取分戰術先馳得點，之後片岡大瑠再補上2分打點安打，單局攻下3分逆轉超前，4局下又靠著片岡大瑠強迫取分攻下第4分。

日本隊監督仁志敏久，「委內瑞拉投手球速很快，不太容易得分，賽前擬定『機動性野球』，關鍵時刻腳程和強迫取分都執行地很好。」日本遇上剛強球風的委內瑞拉，反而發動小球戰術奏效，全場8次上壘機會，發動3次盜壘及2次強迫取分達到效果。

投手群表現平均也是關鍵，不到30球就換投，讓大家都不會受到隔場限制，仁志敏久說，「考慮賽程與用球數限制，投手調度困難，全權交給投手教練江尻慎太朗，合作2次以上，很放心地交給他。」

日本取得全勝後，還有2場複賽，「兩場比賽都重要，投手要表現出很好才行，想辦法壓制，因為集訓時就有非常強調觸擊重要性，所以未來也會多利用戰術。」

▲高橋昇聖。（圖／記者楊舒帆攝）

▲第4棒高橋昇聖兩安打表現。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊
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