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U12世界盃／仁志敏久力讚141CM二壘手：比我小時候好太多

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▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12日本隊先發二壘手高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒來到複賽，預賽全勝的日本率先對上委內瑞拉，身高僅141公分的二壘手高畑知季幾次上演美技完成出局，讓過去同為二壘手的總教練仁志敏久賽後大讚，「他很懂得利用自身的優點，而且他才小學六年級，能有這樣的表現比當年的我好太多了。」

高畑知季在U12前兩場比賽都替補出賽，直到第三戰面對中華隊時首度站上先發二壘手、第8棒，接著在對上南非、今碰委內瑞拉也都擔任先發，仁志敏久表示，這個孩子雖然個子比同隊的還要小，但他很清楚要利用自身的優點去競爭。

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▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

▲高畑知季先前對決台灣也是先發第8棒。（圖／記者顏如玉攝）

「高畑知季的守備很好，犧牲觸及也做得非常好，」仁志敏久說，他非常懂得利用針對自己的長處去加強，也清楚只要上場就要把自己的優點表現出來，「他現在才六年級，卻不輸給同隊的國中生，表現非常好，甚至比我當年都還要好太多。」

▲U12世界盃少棒，日本隊，總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

▲仁志敏久表示自己當時也是靠著不服輸的意念，支撐著他走到職棒。（圖／記者顏如玉攝）

雖然一開始加入球隊，被隊友都很高嚇到，但高畑知季認為，大家一起生活後就覺得都差不多，玩在一起也很開心，也讓他學到很多，高畑知季表示仁志敏久有跟他說過他學到的東西不是那麼正確，「所以我也希望透過這次比賽，找到最適合自己的東西。」

對自己的守備相當有信心，高畑知季說自己能接到一般二壘手在邊線接不太到球的地方，完成出局數，「像今天的比賽我就有確實做到，覺得很開心！」，而仁志敏久也給予他守備高評價，「能被這樣的守備名人稱讚，是我的榮幸。」

高畑知季最喜歡廣島鯉魚的菊池涼介，「他的身高也不高，卻可以靠腳程接到任何在二壘範圍的球，覺得他很厲害，所以非常崇拜他。」

▲U12世界盃少棒，U12日本隊，高畑知季。（圖／記者顏如玉攝）

▲高畑知季身高才141公分仍站穩先發二壘。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃日本仁志敏久二壘手高畑知季
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