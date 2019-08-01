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老鷹主控楊恩將找Kobe特訓中距離　「小柯瑞」今夏增重7公斤

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▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹主控楊恩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

在還沒踏上NBA賽場前就有「小柯瑞(Stephen Curry)」稱號的楊恩(Trae Young)，菜鳥季表現也沒讓人失望，繳出場均19.1分、8.1助攻的數據。今夏他與私人訓練師巴澤爾(Alex Bazzell)一起訓練了近1個月，順利「增重」12到16磅(約5.4公斤到7.2公斤)，8月還預計要拜師紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)特訓中距離。

老鷹在去年選秀會上放棄了第3順位的斯洛維尼亞天才唐西奇(Luka Doncic)，向下與獨行俠交易得到楊恩，這個決定引發眾多討論。雖然在年度最佳新人的競爭中，唐西奇在100張第一選票中拿下98張，力壓下半季大爆發的楊恩，但這位亞特蘭大新生代主控的前景相當被看好，他也進入美國男籃靶子隊。

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楊恩今夏繼續精進自己的球技，他這個月都跟私人訓練師巴澤爾一起訓練，巴澤爾1日接受《The Athletic》訪問時透露，這位20歲潛力新星已經順利增加了12到16磅的體重，變得更加強壯。

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

楊恩還計畫參加完8月6日展開的美國隊訓練營後，到加州找「黑曼巴」布萊恩協助，提升自己的中距離投籃，並在8月20日返回亞特蘭大。

雖然老鷹仍處於重建期，但楊恩對球隊的期待很高，「我們聽到很多關於重建的說法，全部都是關於我們還需要一段時間才能重返勝利的道路，但我們都希望能加快速度。」他坦承很渴望打季後賽，「上季只能看著別人打季後賽，這很傷人，尤其是對我來說。」

▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹楊恩布萊恩Kobe Bryant
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