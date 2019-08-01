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中職／萊福力首度交手游霆崴　運彩看好中信勝富邦

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）
▲萊福力。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟1日在新莊球場續戰富邦悍將，中信洋投萊福力（Mitch Lively）首度同場先發面對富邦游霆崴，近期中信兄弟2連敗、對戰富邦2連敗、新莊球場7連敗，富邦對戰中信2連勝，今日運動彩券開盤中信讓富邦1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.75、中信兄弟賠率1.75、讓分賠率開出中信兄弟讓1.5分賠率2.15，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.45、大小分開出10.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

萊福力本季20場出賽，有17場先發，戰績5勝8敗1次中繼成功，105局被擊出108支安打，包括6支全壘打，89次三振，34次四死球，防禦率3.34，WHIP值1.40，今年碰過富邦6場，取得2勝3敗，對戰防禦率3.89，對戰被打擊率0.289，曾被胡金龍敲過全壘打。

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游霆崴本季6場出賽，有3場先發，戰績2勝1敗，21.局被敲27安，包括3支全壘打，14次三振，7次四壞球，防禦率5.82，WHIP值1.57，今年遭遇中信2場，拿1勝，對戰防禦率6.14，對戰被打擊率0.258，曾被詹子賢敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將萊福力游霆崴運彩
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