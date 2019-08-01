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信誼球場聯手高爾夫雜誌　9月30日辦業餘最高檔賽事

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▲▼信誼球場攜手高爾夫雜誌感恩回饋賽事 。（圖／高爾夫雜誌提供）

信誼球場攜手高爾夫雜誌感恩回饋賽事 。（圖／高爾夫雜誌提供）

記者王翔／綜合報導

於今年歡慶30周年的高雄信誼高爾夫球場，和已經邁入第15年的《高爾夫雜誌》攜手合作，要在今年9月30日舉辦一場南台灣最盛大、最好玩的業餘高爾夫球賽！這場名為「三十好秋•揮出好球，信誼X高爾夫雜誌高球經典賽」的業餘賽事，稱為「台灣史上最高檔的業餘賽事」當之無愧。

在美巡賽等級的職業賽事裡，都會有官方指定用車接送選手。這場信誼X高爾夫雜誌高球經典賽，也要讓你享受如同世界球星的待遇。德國知名跑車品牌保時捷，將派出四輛休旅車、一輛房車與三輛跑車，於左營高鐵站與信誼球場之間來回接送。如此尊榮待遇，應是國內業餘賽事的頭一遭！

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為了讓球友獲得獨一無二的參賽紀念品，《高爾夫雜誌》更將派出專業攝影團隊，為每位球友拍攝個人照，並客製化專屬封面的當期高爾夫雜誌。讓你和老虎伍茲、達斯汀強森與潘政琮等球星平起平坐，成為國際雜誌的封面人物！

▲▼信誼球場攜手高爾夫雜誌感恩回饋賽事 。（圖／高爾夫雜誌提供）

信誼球場攜手高爾夫雜誌感恩回饋賽事 。（圖／高爾夫雜誌提供）

國內首屈一指的影像製作公司弗利登，更將派出一組人馬進行三桿洞（一桿進洞獎保時捷Macan那一洞）的網路直播，並找來專業體育主播現場講解，讓球友彷彿化身巡迴賽選手，在鏡頭前大展球技。這是一般社會業餘賽事史上頭一遭的網路直播，讓參賽球友直攻旗竿的精采演出，第一時間成為網路上的絕妙好球！而因故向隅的球友們，也能透過直播畫面，感受一桿進洞進帳275萬的快感！

邁入第30個年頭的信誼高爾夫球場，無疑是當前南部最頂尖的高爾夫球場之一。恢弘大氣的會館、寬廣開闊的球道、以及保養完善的草皮，深受球友們的讚揚。今年一月更舉辦總獎金80萬美元的2019台灣女子公開賽，以出色的場地狀況與十足的挑戰性，獲得選手、媒體與觀眾們的一致肯定。

信誼球場總經理林壬林表示，在歡慶30周年之際，信誼球場抱持著感恩回饋的心情，和《高爾夫雜誌》共同舉辦這場賽事，希望能號召全台灣的球友，在秋高氣爽的九月底，來信誼走一走，感受一下信誼這些年來的進步，以及總長度近7000碼的白梯碼數。信誼球場也絕對會傾其全力，做個熱情的東道主，讓球友們盡興而歸。

《高爾夫雜誌》社長李思霆則強調，這場比賽基本上是個不惜血本、賠錢去辦的概念。動用了所有資源，只希望能真正辦出一場「台灣史上最高檔的業餘賽事」，輸人不輸陣！「我說真的，這場比賽真的是打到賺到！」李思霆說。「適逢信誼球場30周年與高爾夫雜誌創刊15周年，我們唯一的想法，就是搞一場大的！熱熱鬧鬧、轟轟烈烈，博得球友的滿堂彩，那就足夠了！」（報名請洽信誼球場，電話：07-656-5280。名額有限，額滿為止。）

▲▼信誼球場攜手高爾夫雜誌感恩回饋賽事 。（圖／高爾夫雜誌提供）

信誼球場攜手高爾夫雜誌感恩回饋賽事 。（圖／高爾夫雜誌提供）

關鍵字： 高爾夫雜誌
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