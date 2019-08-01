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洋基731靜悄悄　凱許曼：嘗試所有辦法，但都要價太高

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▲洋基厄薛拉再見安打逆轉光芒，搶下美東區龍頭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

先前謠言鎖定眾多球隊先發投手的洋基，在731交易大限卻靜悄悄的只換來一名小聯盟球員，總管凱許曼（Brian Cashman）對此表示，他們嘗試了所有辦法，但都因為要價太高作罷，接下來只能寄望傷兵歸隊後能夠立即做出貢獻。

在731交易大限之前，不斷有洋基鎖定辛德賈德（Noah Syndergaard）、鮑爾（Trevor Bauer）、史卓曼（Marcus Stroman）等一線先發投手的消息傳出，不過當天他們只有向洛磯交易來小聯盟投手賈西亞（Alfredo Garcia），一筆換來非即戰力的操盤。

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「其他交易在我們評估之下，都是要價過高，」凱許曼向《The Athletic》記者愛德勒（Lindsey Adler）說到，「我的工作就是不斷的設法提升球隊戰力，可惜今年我們聯繫了幾乎所有的球隊，連接近共識都沒有。」

洋基鎖定的幾名球員，鮑爾在一樁三方交易中改披紅人戰袍，史卓曼的確如願回到家鄉紐約打球，但卻是被交易到大都會。而近年美聯冠軍的強力競爭者，還在交易截止前的幾分鐘，從響尾蛇交易來賽揚強投葛蘭基（Zack Greinke）。

「由於各種交易案告吹，我們只能寄望傷兵名單中的戰力趕緊回歸，」凱許曼繼續說道，「我們好多全明星、明星潛值的球員都受傷，希望他們能夠歸隊來強化球隊。」

洋基王牌投手史華連諾（Luis Severino）本季一場都沒出賽過，沙巴西亞（CC Sabathia）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）兩名先發投手也都還在復健，打者方面則有史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈德納（Brett Gardner）以及維特（Luke Voit）等人。

雖然目前在美聯東區領先光芒8場勝差穩坐龍頭，但洋基先發輪值充滿隱憂，4.77防禦率、4.96FIP，排名全大聯盟第16名，無奈在交易大限沒辦法做出這環節的補強。

凱許曼與洋基續約三年。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基總管凱許曼（Brian Cashman）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基凱許曼
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