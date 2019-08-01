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C羅、梅西領世界足球先生10人候選　陷桃色風波內馬爾落選

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▲▼歐國聯決賽葡萄牙擊敗荷蘭封王，C羅成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐國聯決賽葡萄牙擊敗荷蘭封王，C羅成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

FIFA 7月31日公布2019年度「世界足球先生」的10名候選人名單，無疑問的圖葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、阿根廷梅西（Lionel Messi）都順利入選，從今年名單來看，又將引起話題，不過前陣子受到性侵疑雲纏身的巴西球星內馬爾(Neymar)則沒有入選。

FIFA所公布的10人名單為：C羅（尤文圖斯，葡萄牙）、梅西（巴薩，阿根廷）、哈薩德（Eden Hazard）（切爾西／皇馬，比利時）、范迪克（Virgil van Dijk）（利物浦，荷蘭）、薩拉赫（Mohamed Salah）（利物浦，埃及）、馬內（Sadio Mane）（利物浦，塞內加爾）、姆巴佩（Kylian Mbappé）（巴黎聖日耳曼，法國）、德容（Frenkie de Jong）（阿賈克斯／巴薩，荷蘭）、德里赫特（Matthijs de Ligt）（阿賈克斯／尤文圖斯，荷蘭）、凱恩（Harry Edward Kane）（熱刺，英格蘭）。

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▼梅西在美洲盃吞下紅牌。（圖／路透）

▲梅西罕見吞下紅牌。（圖／路透）

此名單是根據所有球員在2018年7月16日至2019年7月19日的表現評定，並由FIFA小組評選出爐，之後將由記者、球迷、國家隊主帥和隊長進行投票選出FIFA年度最佳主帥，再根據投票結果公佈最終三人候選，獎項最終得主將於9月23日在意大利米蘭舉行的FIFA頒獎典禮上揭曉。

名單來看，C羅、梅西間的爭奪不在話下，C羅6月率葡萄牙奪下歐洲足總國家聯賽冠軍，日前並獲頒了馬卡傳奇獎，不過因為和K聯賽明星隊友誼賽未上場，而遭到南韓球迷砲轟；梅西則是率領阿根廷在美洲盃四強止步，並因砲轟南美足協腐敗遭到禁賽一場。

▼哈薩德 。（圖／路透）

▲比利時隊長哈薩德 。（圖／路透）

另外，去年度表現傑出的姆巴佩、哈薩德也很有機會問鼎。去年世界足球先生獎項，是由率人口僅420萬的克羅埃西亞奪下俄羅斯世界盃亞軍的莫德里奇(Luka Modric)奪下，更是打破了梅西、C羅連10年壟斷世界足球先生和金球獎紀錄。

另外，內馬爾並沒有入選名單之中，內馬爾近期被指控在法國酒店性侵女模特兒娜吉拉（Najila Trindade），內馬爾還因此貼出影片指稱自己遭到設計，並缺席正在備戰的美洲盃賽事。不過檢警調查後，聖保羅檢察總長辦公室發言人7月底表示，警方因為罪證不足結束調查。

▼姆巴佩與內馬爾。（圖／路透）

▲姆巴佩與內馬爾。（圖／路透）

關鍵字： C羅梅西世界足球先生內馬爾
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