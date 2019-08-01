尼克若搶到KD+KI本想簽回甜瓜　可能給一天短約讓他回紐約退休

▲尼克今夏曾考慮簽回甜瓜？（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

曾為尼克效力7季的安東尼(Carmelo Anthony)今年1月重返麥迪遜花園廣場觀戰時曾表示，「很期待回到這裡打更多場比賽」。據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，尼克今夏原本真的有意找「甜瓜」回鍋，但前提是他們必須挖到兩名超級巨星，例如杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)，無奈最終沒能如願。

「我很期待能再回到這裡打更多場比賽，這裡的球迷一直都對我很好。」安東尼今年1月重返麥迪遜花園廣場替作客的好友韋德(Dwyane Wade)打氣，受到尼克球迷熱烈歡迎，現場還播了向他致敬的影片，場面溫馨；《The Athletic》名記者查拉尼亞1日披露，原本雙方確實有可能在今夏再次合作。

請繼續往下閱讀...

「如果尼克今夏能簽下兩名大咖自由球員，例如杜蘭特和厄文，他們原本考慮找回安東尼，如此一來，尼克將會是一支由資深球員組成，具備爭冠實力的隊伍。」很遺憾的是，尼克最終沒能簽下任何一名超級巨星，目前他們的陣容以年輕球員為主。

查拉尼亞指出，若是安東尼遲遲等不到合約，聯盟高層認為尼克可能會開出象徵性的「一天短約」給「甜瓜」，讓他能重返大蘋果退休；他的前隊友史陶德麥爾(Amar’e Stoudemire)也曾在2016年7月26日(當地時間)與尼克簽下一天短約，結束NBA生涯。

查拉尼亞還披露，幾支季後賽球隊如七六人、金塊、勇士、爵士、公鹿、塞爾提克、籃網和溜馬等隊，都對安東尼表示尊敬，但沒有隊伍真正對他展開「追求」，這幾隊的名單也都已經底定；而上季末曾討論過要簽下「甜瓜」的湖人，雖然目前名單上還有一個空位，但這位35歲前任得分王不太可能是他們的目標人選。