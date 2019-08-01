CBA／新疆選秀挑選楊盛硯　周儀翔發文道別老隊友

▲周儀翔。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

上季被江蘇同曦租借到新疆飛虎的周儀翔，在選秀會新疆挑選來自國體大的楊盛硯後，確定無法在繼續為新疆效力。周儀翔31日也在微博上為新疆球團致謝，與球迷道別。

「首先，我要謝謝新疆隊的管理層，教練、隊友兄弟們，給了我一個很好的經驗，讓我體驗到了冠軍賽。雖然只有短短的一年，但是這一年的回憶有太多太多的不捨，因為這一年來，我們一起走過的路真的是很艱難，但我們相信我們彼此，走到了冠軍賽！非常謝謝阿導時常的給我信心、喊話！還有新疆的球迷們，也謝謝你們的勞道加油打氣！未來不管到哪裡你們永遠都是我心裡很重要的回憶，謝謝。」

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周儀翔2017年頂著2屆SBL年度MVP光環參加CBA選秀會，以榜眼姿態被江蘇同曦挑選，不過新秀賽季表現不如預期，隔年被租借至新疆飛虎才開始在新環境找到地位，尤其是三分球命中率從23%提升到41%，其中還在一場對上海的比賽得到CBA生涯新高19分，整個賽季平均貢獻4.5分，隨著球隊一路殺進總冠軍賽，可惜被廣東橫掃出局。

有鑒於CBA的一支球隊只能有一名台港澳球員的政策，新疆飛虎在日前選秀會上以次輪第18順位，今年選秀會最後一個順位，挑選來自國體大的楊盛硯後，確定沒辦法再繼續租借周儀翔。類似的事情也發生在同時擁有林志傑、劉錚的浙江廣廈，他們選擇忍痛割愛37歲的「隊魂」林志傑。

日前有中國媒體報導，北京首鋼多次與周儀翔接觸討論加盟事宜，雙方幾乎達成共識，新賽季周儀翔很有機會在新秀合約最後一年，被租借到北京首鋼。

▲楊盛硯次輪第18順位被新疆挑選。（圖／CFP）