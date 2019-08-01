才失1分就動怒　波瑟羅打爆休息區兩台電視

▲波瑟羅本季頻頻挨轟。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

2016年賽揚獎得主，紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）本季表現不佳，1日對上光芒首局失掉1分就情緒失控，回到休息區居然雙拳一揮一次打爆兩個電視螢幕，幸好雙手沒有受傷，但回到場上繼續失分。

波瑟羅面對光芒第1棒崔志萬就被敲二壘安打，隨後第3棒捕手達諾（Travis d’Arnaud）敲出一壘安打，讓崔志萬回來得分。結果回到休息區的波瑟羅按捺不住怒氣，在休息區雙手一舉，直接打爆電視。兩台挨了一拳的電視螢幕直接呈現條紋狀。「這顯示了他的熱情，但我們現在要找人來修了。」美國主播笑說。

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波瑟羅的危險動作雖然沒讓他受傷，但2局奇爾梅爾(Kevin Kiermaier)先敲出陽春砲， 美杜斯（Austin Meadows）在傷口上撒鹽補上3分彈來到5比0領先。6局上亞當斯(Willy Adams)再從波瑟羅手中敲陽春砲將他打退場。

本戰最終光芒8比5獲勝，波瑟羅5.2局被敲9安包括3發全壘打，丟掉6分，本季來到9勝8敗。本季22場先發，他就被敲了22發全壘打，防禦率高達5.74。而這一次也不是波瑟羅首次情緒失控，4月5日對響尾蛇4.2局丟7分，他就直接把休息區的飲料桶翻倒。