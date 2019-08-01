運動雲

>

才失1分就動怒　波瑟羅打爆休息區兩台電視

ETtoday運動雲

▲2018美聯分區戰,基襪大戰G4,紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）。（圖／路透）

▲波瑟羅本季頻頻挨轟。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

2016年賽揚獎得主，紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）本季表現不佳，1日對上光芒首局失掉1分就情緒失控，回到休息區居然雙拳一揮一次打爆兩個電視螢幕，幸好雙手沒有受傷，但回到場上繼續失分。

波瑟羅面對光芒第1棒崔志萬就被敲二壘安打，隨後第3棒捕手達諾（Travis d’Arnaud）敲出一壘安打，讓崔志萬回來得分。結果回到休息區的波瑟羅按捺不住怒氣，在休息區雙手一舉，直接打爆電視。兩台挨了一拳的電視螢幕直接呈現條紋狀。「這顯示了他的熱情，但我們現在要找人來修了。」美國主播笑說。

請繼續往下閱讀...

波瑟羅的危險動作雖然沒讓他受傷，但2局奇爾梅爾(Kevin Kiermaier)先敲出陽春砲， 美杜斯（Austin Meadows）在傷口上撒鹽補上3分彈來到5比0領先。6局上亞當斯(Willy Adams)再從波瑟羅手中敲陽春砲將他打退場。

本戰最終光芒8比5獲勝，波瑟羅5.2局被敲9安包括3發全壘打，丟掉6分，本季來到9勝8敗。本季22場先發，他就被敲了22發全壘打，防禦率高達5.74。而這一次也不是波瑟羅首次情緒失控，4月5日對響尾蛇4.2局丟7分，他就直接把休息區的飲料桶翻倒。

關鍵字： 紅襪波瑟羅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2信誼球場高爾夫雜誌辦業餘高檔賽事

3洋基731交易大限靜悄悄

4C羅、梅西領世界足球先生10人候選

5軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

熱門新聞

1本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

2大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪

3胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

4台啤補強又一發　國手范士恩加盟

5台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

尼克斯6局好投、廖健富安打建功　桃猿3比2退統一｜7/30 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366