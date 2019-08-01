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中職／LamiGirls郵票組　17日限量開賣

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▲LamiGirls年度女孩個人化郵票組。（圖／Lamigo桃猿提供）
 ▲LamiGirls年度女孩個人化郵票組。（圖／Lamigo桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

LamiGirls「辣蜜趴」8月17日、18日登場，LamiGirls成軍九年回饋10號隊友，「2019 LamiGirls年度女孩個人化郵票組」8月17日全球首發。

桃園郵局為提倡國民健康休閒娛樂並支持在地棒球隊，再次與Lamigo桃猿合作發行限量版個人化郵票，配合辣蜜趴以LamiGirls為主題推出「辣蜜趴只郵你」專案，以兩系列祝福郵票及花語郵票象徵LamiGirls的熱情、希望、溫馨，每套售價270元（含兩款郵票），限量3300套。

現場另推出2019 LamiGirls年度女孩明信片組，22位2019 LamiGirls專屬個人明信片，共2套，每套各有11張女孩明信片，第一套明信片：巫苡萱、倪暄、沐妍、琳妲、羚小鹿、ABU'U、巧柔、亞璇、牙牙、卉妮、若潼，第二套明信片：曲羿、孟潔、YURI、陸筱晴、菲菲、慧慧、慕霏、籃籃、張庭、彩香、凱莉絲。售價每套110元，限量3300套。

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現場也將販售桃猿男兒明信片組，11位專屬個人明信片：總教練洪一中、王溢正、余德龍、朱育賢、林承飛、林泓育、林智平、郭嚴文、陳俊秀、藍寅倫、陽耀勳，每套售價110元，限量3300套。

辣蜜趴除了LamiGirls主題郵票現場販售，也推出LamiGirls成員系列女孩卡、抱枕、大應猿巾於官方購物網預購等辣蜜週邊，LamiGirls將在17日賽後首度公演年度單曲「Dancing Holiday」。

▲LamiGirls年度女孩個人化郵票組。（圖／Lamigo桃猿提供）
▲LamiGirls年度女孩個人化郵票組。（圖／Lamigo桃猿提供） 

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿
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