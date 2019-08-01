運動雲

>

全壘打王之子猛打賞　包畢切特首轟出爐

ETtoday運動雲

▲包畢切特敲出生涯首轟。（圖／路透）

▲包畢切特敲出生涯首轟。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

1995年全壘打王丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特（Bo Bichette)，前幾天被藍鳥拉上大聯盟。第3場比賽，他就繳出單場3安的猛打賞，還敲出生涯首發全壘打！

包畢切特在8局上看中皇家先發投手裘尼斯（Jakob Junis）79英里偏高的曲球扛出中左外野，這發陽春砲更是他生涯首轟。21歲的他這兩戰擔任開路先鋒，寫下藍鳥隊史最年輕開轟的首棒打者。這場比賽他貢獻3安1打點，幫助藍鳥4比1獲勝客場橫掃皇家。

請繼續往下閱讀...

「在客場開始大聯盟生涯，讓我還放鬆的，我也因此更專注。過去幾天打出的好表現，讓我感覺很棒。」包畢切特上大聯盟3場比賽都有安打演出，前一戰也敲出兩安。包畢切特的家人這幾天也到現場看球，他也表示希望把全壘打球交給父母做紀念。

他的好表現連對手裘尼斯都稱讚，「他是非常優秀的球員，我和他的哥哥高中一起打球，我從他10歲就看他長大，他總是能打到球。他非常努力，也很強悍，他會有長久的大聯盟生涯。」

「要不是已經打出第1支安打的話，站上打擊區我可能還是會有點緊張，那支安打絕對有幫助。」包畢切特兩天前首打席就敲出首安，目前3戰已經累計6安。上大聯盟之前，他本季在3A的打擊三圍是275/.333/.473。

關鍵字： 包畢切特全壘打
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2信誼球場高爾夫雜誌辦業餘高檔賽事

3洋基731交易大限靜悄悄

4C羅、梅西領世界足球先生10人候選

5軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

熱門新聞

1本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

2大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪

3胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

4台啤補強又一發　國手范士恩加盟

5台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

尼克斯6局好投、廖健富安打建功　桃猿3比2退統一｜7/30 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366