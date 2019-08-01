全壘打王之子猛打賞　包畢切特首轟出爐

▲包畢切特敲出生涯首轟。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

1995年全壘打王丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特（Bo Bichette)，前幾天被藍鳥拉上大聯盟。第3場比賽，他就繳出單場3安的猛打賞，還敲出生涯首發全壘打！

包畢切特在8局上看中皇家先發投手裘尼斯（Jakob Junis）79英里偏高的曲球扛出中左外野，這發陽春砲更是他生涯首轟。21歲的他這兩戰擔任開路先鋒，寫下藍鳥隊史最年輕開轟的首棒打者。這場比賽他貢獻3安1打點，幫助藍鳥4比1獲勝客場橫掃皇家。

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「在客場開始大聯盟生涯，讓我還放鬆的，我也因此更專注。過去幾天打出的好表現，讓我感覺很棒。」包畢切特上大聯盟3場比賽都有安打演出，前一戰也敲出兩安。包畢切特的家人這幾天也到現場看球，他也表示希望把全壘打球交給父母做紀念。

他的好表現連對手裘尼斯都稱讚，「他是非常優秀的球員，我和他的哥哥高中一起打球，我從他10歲就看他長大，他總是能打到球。他非常努力，也很強悍，他會有長久的大聯盟生涯。」

「要不是已經打出第1支安打的話，站上打擊區我可能還是會有點緊張，那支安打絕對有幫助。」包畢切特兩天前首打席就敲出首安，目前3戰已經累計6安。上大聯盟之前，他本季在3A的打擊三圍是275/.333/.473。