國東王者勇士補強最弱環節　731引進格林、麥倫森2大牛棚

▲老虎終結者格林（Shane Greene）本季投出生涯年 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國聯東區遙遙領先的勇士有著牛棚的隱憂，731交易大限他們從老虎引進格林（Shane Greene），再從巨人交易來前國聯年度最佳牛棚麥倫森（Mark Melancon），一口氣補足最弱環節。

勇士在6月之前牛棚防禦率4.10拿下29救援，排名大聯盟前10，不過6月份牛棚集體崩盤，單月防禦率暴漲到5.76，也迫使他們在交易大限做出牛棚環節的補強。

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他們先是利用投手溫克勒（Dan Winkler）從巨人交易來麥倫森。這位34歲右投生涯3度入選全明星，2015年以國聯救援王身份拿下年度最佳牛棚，生涯累積183救援，不過他2017年轉戰巨人之後身手大幅下滑，且這3年期間都不曾擔任過守護神，不過仍有3.50防禦率、1.40FIP的水準。

格林是今年聯盟最頂尖的守護神之一，1.18防禦率、0.87WHIP，每九局10.2次三振，拿下22次救援。年薪僅400萬美元的格林，明年為生涯最後一次的薪資仲裁年。

勇士在與老虎的交易案之中，送出了溫茲（Joey Wentz）、迪莫瑞提（Travis Demeritte）兩名農場球員。溫茲為勇士農場第7號新秀，本季在2A出賽20場先發，4.72防禦率、1.31WHIP，一共送出100次三振。迪莫瑞提今年在3A打拚，399打數，打擊三圍.286/.387/.558，擊出20發全壘打貢獻74打點，還附帶了4次盜壘。

▲麥倫森（Mark Melancon）。(圖／達志影像／美聯社)