運動雲

>

國東王者勇士補強最弱環節　731引進格林、麥倫森2大牛棚

ETtoday運動雲

▲老虎終結者格林（Shane Greene）本季投出生涯年 。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎終結者格林（Shane Greene）本季投出生涯年 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國聯東區遙遙領先的勇士有著牛棚的隱憂，731交易大限他們從老虎引進格林（Shane Greene），再從巨人交易來前國聯年度最佳牛棚麥倫森（Mark Melancon），一口氣補足最弱環節。

勇士在6月之前牛棚防禦率4.10拿下29救援，排名大聯盟前10，不過6月份牛棚集體崩盤，單月防禦率暴漲到5.76，也迫使他們在交易大限做出牛棚環節的補強。

請繼續往下閱讀...

他們先是利用投手溫克勒（Dan Winkler）從巨人交易來麥倫森。這位34歲右投生涯3度入選全明星，2015年以國聯救援王身份拿下年度最佳牛棚，生涯累積183救援，不過他2017年轉戰巨人之後身手大幅下滑，且這3年期間都不曾擔任過守護神，不過仍有3.50防禦率、1.40FIP的水準。

格林是今年聯盟最頂尖的守護神之一，1.18防禦率、0.87WHIP，每九局10.2次三振，拿下22次救援。年薪僅400萬美元的格林，明年為生涯最後一次的薪資仲裁年。

勇士在與老虎的交易案之中，送出了溫茲（Joey Wentz）、迪莫瑞提（Travis Demeritte）兩名農場球員。溫茲為勇士農場第7號新秀，本季在2A出賽20場先發，4.72防禦率、1.31WHIP，一共送出100次三振。迪莫瑞提今年在3A打拚，399打數，打擊三圍.286/.387/.558，擊出20發全壘打貢獻74打點，還附帶了4次盜壘。

▲麥倫森轉戰巨人首戰救援失敗。(圖／達志影像／美聯社)

▲麥倫森（Mark Melancon）。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 勇士格林麥倫森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2信誼球場高爾夫雜誌辦業餘高檔賽事

3洋基731交易大限靜悄悄

4C羅、梅西領世界足球先生10人候選

5軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

熱門新聞

1本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

2大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪

3胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

4台啤補強又一發　國手范士恩加盟

5台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

尼克斯6局好投、廖健富安打建功　桃猿3比2退統一｜7/30 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366