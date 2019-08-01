甜瓜根本不想走「為火箭背黑鍋」　上季末有CBA球隊邀他

▲安東尼成為火箭的代罪羔羊？（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)上季僅為火箭出賽10場，雙方就宣告分道揚鑣，《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)1日撰文指出，「甜瓜」當初根本不想離開休士頓，他成了球隊開季戰績不佳的「代罪羔羊」；並披露上季末曾有一支CBA球隊，開出數周不到100萬美金的價碼邀他到中國發展，但吸引力不足。

儘管自去年11月9日出戰老東家雷霆，單場11投1中僅得2分後，安東尼就消失在NBA賽場，但他仍持續訓練維持狀態，期望找到下一個落腳處。他的訓練師布里克利(Chris Brickley)透露，這位2013年得分王希望能有一個告別賽季，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)也在個人推特聲援。

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《The Athletic》名記者查拉尼亞1日撰文披露，火箭決定與安東尼「分手」是出自於場上的契合程度，而不是場外因素；一名消息來源表示，「安東尼在這裡的表現很出色，他是一位很棒的隊友，和教練團也處得很好。發生這樣的事真的很不幸。」

「甜瓜只是代罪羔羊。」有些火箭內部人士認為，上季初休士頓嚴重的傷病潮，讓安東尼被迫從板凳被拉上先發，表現被放大檢視，「安東尼承受了很多責難，但如果團隊能在開季保持健康，他本來能在進攻端和團隊體系中大放異彩。」

消息來源還說，安東尼根本不想離開休士頓，但他別無選擇，最終被交易到公牛，在今年2月被釋出後就一直處於待業狀態。他的訓練師布里克利近日受訪時曾直言，「甜瓜」比現役的6到7成NBA球員還要出色，他並沒有執著要打先發，只是希望能有一個告別賽季，但至今並未傳出任何NBA球隊曾與他接洽。

據查拉尼亞的報導，某支CBA球隊曾在上季末向安東尼提出邀約，開出不到100萬美金的價碼，希望他能替球隊打幾周的比賽，但吸引力顯然不足，「如果中國的球隊真的對他感興趣，安東尼應該能得到一紙很不錯的合約。」不過現階段這位10屆全明星前鋒並沒有轉往中國繼續生涯的打算。