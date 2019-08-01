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葛蘭基降臨休士頓！　太空人再次「壓哨重磅交易」

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▲響尾蛇，葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

太空人又在731交易大限做出驚人的「壓哨交易」，透過包含大聯盟百大農場畢爾（Seth Beer）等共4名小聯盟球員，從響尾蛇換來賽揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）。

「為了交易來準名人堂球員葛蘭基，讓他為我們效力2年多，我們真的犧牲了很多。」太空人總管路勞（Jeff Luhnow）說到。

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就像2016年從老虎交易來奪冠最後拼圖韋蘭德（Justin Verland）一樣，太空人交易大限最後幾分鐘做出了豪賭，在這筆交易中送出2019年大聯盟百大農場第100號新秀畢爾，以及馬丁（Corbin Martin）、布考斯卡斯（J.B. Bukauskas）、羅哈斯（Joshua Rojas）。

根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，為了補償太空人吃下這位35右投剩餘的到2021年5300萬美元巨額合約，響尾蛇倒貼2400萬美元。

儘管已經35歲，但葛蘭基依然維持著頂尖的身手，今年是生涯第6次入選全明星，本季防禦率2.87為近4季最低，貢獻10勝4敗，將加入韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）的行列，組成太空人「豪華三巨投」。

現年22歲的畢爾，主要守備一壘、外野，兩年小聯盟生涯最高層級到2A，合計98場出賽，.309/.410/.564打擊三圍，擊出25轟貢獻86打點。2A的22歲投手布考斯卡斯雖然5.25防禦率、1.58 WHIP並不出色，但他85.2局的投球中三振率高達10.3。

23歲的馬丁是太空人2017年的二輪秀，而他今年已經有過5場大聯盟先發經驗，19.1局投球繳出5.59防禦率，比他小聯盟時期的3.13防禦率遜色不少，而馬丁有每九局4.3保送的控球問題，另外，今年7月初他決定動Tommy John手術，剩餘賽季報銷。

羅哈斯為太空人農場第22號新秀，今年在2A、3A兩個層級繳出.315/.403/.575的打擊三圍，另外他還有二壘、三壘、外野的多守位特性。

關鍵字： 太空人響尾蛇葛蘭基Z魔神
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