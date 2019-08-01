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「轉戰CBA不代表不回NBA」　林書豪：回亞洲打球是我的榮幸

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▲▼林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

▲林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪本周受中國籃協主席姚明邀請出席CBA選秀，並接受了專訪，被問到若返回亞洲打球的話，是否會將CBA當成首選，對此他沒有給出明確答案，但強調加盟CBA一直是他所期待的事，「如果是在兩支球隊、兩個聯賽間權衡比較持平的情況下，我肯定會選擇CBA。」

上季奪得生涯首座NBA冠軍金盃的林書豪，卻在自由市場上乏人問津，他在上周的返台記者會上坦承，確實會擔心無法續留NBA，「從小我的目標都是NBA，不是在另外的聯盟。」不過他也透露5年前就開始考慮回亞洲打球，希望能回饋一路上熱情支持他的亞洲球迷。

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林書豪本周受邀出席CBA選秀會時，再次強調若能回到亞洲打球是他的榮幸，「當我在NBA打球的時候，我就有想過，如果有機會的話，我也想要來打CBA聯賽。」不過他強調，即使他轉戰CBA也不代表他永遠都不會回到NBA。

▲▼林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

至於CBA是否會是他返回亞洲的「優先選擇」，林書豪坦言目前還很難說，「因為合約會涉及很多細節，我和我的團隊需要去做很多的比較。現在亞洲有很多不同的球隊、不同的聯賽和我的經紀人在溝通聯繫，我們還在認真的斟酌考慮，有很多的東西需要去權衡。」

「但是來到CBA是我一直很期待的事，如果是在兩支球隊、兩個聯賽間權衡比較持平的情況下，我肯定是會選擇CBA。」林書豪也透露，他這幾年夏天都和幾名大陸男籃球員郭艾倫、丁彥雨航一起訓練，也和翟曉川一起吃過飯，大讚他們都是很棒的球員、很好的人，「不過他們沒有招募過我，我覺得我很多的朋友都很了解我的情況，沒有給我壓力。」

▲林書豪出席2019年CBA選秀會 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子CBA
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