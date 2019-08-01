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SBL舞台萎縮　劉孟竹：基層教練很憂慮

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍拋彩帶。（圖／記者季相儒攝）

▲SBL新賽季狀況，仍充滿不小變數。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL聯賽經歷16季歷練後，新賽季恐將面臨上季冠軍富邦勇士轉戰ABL、傳統勁旅達欣退居甲組狀況，整體隊數規模與戰力都將受到嚴重打擊，也讓台灣籃球最高殿堂再度面臨考驗。對此，上屆UBA冠軍健行科大總教練劉孟竹就表示，「SBL的現況如此，對於基層教練來說，確實相當憂心。」

本次大陸CBA職業籃球聯賽選秀，包括楊盛硯、林秉聖兩名UBA聯賽畢業球員都選擇直接報名挑戰，前者甚至順利中選，此舉似乎也讓未來UBA好手又多了直接西進挑戰的選項。

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對此，上屆幫助健行科大奪下UBA冠軍的總教練劉孟竹就表示，「身為基層籃球教練，我真的很憂心，當然CBA今年開了這個先例，對於有條件的台灣年輕球員或許是好事，能有直接挑戰亞洲最高殿堂的機會，但對於大多數的UBA球員來說，SBL才是他們最終的舞台，當前SBL經營成如此狀況，當教練的我們真的很憂慮。」

劉孟竹強調，「每年球員犧牲寒、暑假，不斷的練球、比賽，為的就是未來能夠站上更棒更好的舞台，但SBL近年來卻是呈現如此低迷狀況，我應該怎麼鼓勵我的球員努力，當未來的舞台可能都不知道在哪，學生球員的下一步究竟該如何是好。」

另外劉孟竹也提及，HBL近年來早已經成為台灣籃球最火熱的盛事，甚至這幾年的UBA大學聯賽，無論關注度或比賽收視率都明顯提升不少，但SBL的發展狀況卻是持續低迷。「不拿最遙遠的NBA來比，就連日本的B.League、南韓的KBL聯賽，過去都比台灣更晚發展職籃，但現在卻都經營得有聲有色，究竟台灣籃球的最高殿堂出了什麼問題，相關單位一定要正視並設法解決，才能讓台灣的籃球員有更好發展舞台。」

▲▼107學年度 UBA 冠軍戰，健行vs義守。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲劉孟竹認為SBL現況不佳，確實讓基層籃球教練相當憂心。（圖／資料照）

關鍵字： SBLCBAABLCBL籃球籃協劉孟竹
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