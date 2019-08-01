運動雲

>

詹家姐妹拜會蔡明忠獻上溫網金盃　期待美網再下一城

ETtoday運動雲

▲詹家姐妹拜會台灣大哥大董事長蔡明忠。（圖／台灣大哥大提供）

▲詹家姐妹拜會台灣大哥大董事長蔡明忠。（圖／台灣大哥大提供）

記者林育正／綜合報導

由台灣大哥大贊助的世界網球好手詹詠然，於今年溫布頓網球錦標賽中，與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）勇奪混雙冠軍，「台克組合」一路過關斬將，今年已拿下法網和溫布頓兩座混雙大滿貫。同時，詹詠然與詹皓晴兩姐妹在今年女雙也是表現亮眼，目前世界排名分別為第14、16的兩人，攜手拿下荷巴特、杜哈、伊斯特本等3大冠軍獎座，展現姐妹檔絕佳默契。

詹家姐妹從溫網返台後，立即拜會台灣大哥大董事長蔡明忠，同時帶來溫網混雙冠軍獎盃、伊斯特本女雙冠軍獎盃與蔡董事長分享喜悅，感謝台灣大連續第六年的支持。蔡董事長除肯定詹家姊妹為台灣體壇的付出，也預祝兩姐妹在8月底美網公開賽再下一城，朝2020東京奧運目標邁進，繼續為國爭光。

請繼續往下閱讀...

台灣大贊助詹家姐妹將近六年，展望下半年，詹家姐妹將在8月初先後前往加拿大、美國備賽，為8月底即將開打的美國網球公開賽女雙、混雙的熱身。屆時兩姐妹除攜手共闖女雙外，在混雙部分，詹詠然與多迪格這組黃金「台克組合」，將延續奪冠氣勢。而詹皓晴則再次與世界雙打排名第11名的麥克維納斯(Michael Venus)搭檔，期盼再續2017年美網好成績。

台灣大從2014年起陸續贊助詹詠然、詹皓晴至今，兩人也不負眾望，今年已經以女雙、混雙拿下5個冠軍獎盃，讓「Taiwan Mobile」戰袍陪伴她們，征戰各大國際賽事、屢創佳績。詹詠然在今年更奪下溫網混雙冠軍，寫下個人第4座大滿貫賽金盃的紀錄，好成績全球有目共睹，讓世界透過網球看到台灣，

▲詹家姐妹拜會台灣大哥大董事長蔡明忠。（圖／台灣大哥大提供）
 

關鍵字： 詹詠然詹皓晴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

熱門新聞

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／冠猛3.1局傷退　洪總：腳「啵」一聲

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

世籃賽／史上最高日本隊　八村壘領軍16人名單

讀者回應

﻿

最新新聞

1中信新莊7連敗　萊福力抗游霆崴

2詹家姐妹拜會蔡明忠獻上溫網金盃

3藍寅倫轟3分砲MVP自認狀況不理想

4Dirk本想再戰一季　腳傷消磨熱情

5讚陳晨威美技　但洪總認身體太虛

熱門新聞

1台啤補強又一發　國手范士恩加盟

2本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

3大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪

4冠猛3.1局傷退　洪總：腳啵一聲

5胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

尼克斯6局好投、廖健富安打建功　桃猿3比2退統一｜7/30 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366