快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

▲本屆瓊斯盃中華白國手范士恩將加盟台啤。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

上季在SBL爭冠失利，台啤在這個夏天的補強動作可說相當積極，繼于煥亞自金酒「鳳還巢」後，本屆瓊斯盃中華白國手，原台銀長人范士恩也傳出加盟台啤消息。范士恩表示，「感謝台銀過去3季的照顧，如今加入台啤最大目標就是健康出賽，另外在中距離跟對抗性上，也希望自己能有所成長。」

本屆瓊斯盃再次入選中華白國手，身高198公分的范士恩過去就曾是中華隊世青、世大運國手，現年25歲的他過去曾是SBL第14季選秀探花，也被看好是接班中華隊的潛力長人。

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可惜過去3季效力台銀，范士恩因傷勢影響整體表現，3季平均僅有2.6分、3.3籃板，但處於健康狀態下的他，確實能展現優質長人身手，2017世大運期間，范士恩就打出優質表現，捍衛中華隊禁區，在擊敗南韓經典之戰並投進致勝中距離，可說是個人國際賽代表作。

此次約滿選擇轉戰台啤，范士恩表示，「首先必須感謝台銀過去3季的照顧，到了台啤這個新環境，我除了希望自己的外線能力增進，對抗性也要有所提升，才能爭取更多上場時間。」

范士恩也提到，「台啤的中華隊主力大前鋒周伯勳，和我在體型、打法上都很類似，也希望在他身上學到更多場上經驗，讓自己有更多成長並幫助球隊。」

除了范士恩之外，稍早台啤也宣布簽回上季轉戰金酒的明星後衛于煥亞，上季在冠軍戰敗給富邦的台啤，今夏在球員補強上可說相當積極，也可說是下季問鼎SBL冠軍的最大熱門球隊。

▲范士恩過去3季都在台銀效力。（圖／資料照）