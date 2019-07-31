待遇、配備難抗衡　台籃「西進潮」不可避免原罪

▲台灣籃球的西進潮，不該成為聯賽品質下探的藉口。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL近年人氣、票房持續下探，一部分批評聲音歸咎於好手連年出走，導致台灣籃壇整體實力下滑。但平心而論，球員爭取更高層級的舞台、待遇本就是正常狀況，台灣籃壇現階段要與大陸的薪資待遇、聯賽規格，甚至球團軟、硬體設備抗衡，確實有其難度，本土聯賽只能自立自強，才能找回球迷關注。

此次瓊斯盃中華藍打出換血新希望，陣中「CBA四少」劉錚、周儀翔、陳盈駿及胡瓏貿展現的大將之風，確實讓外界耳目一新，但這或許也呈現了台灣籃球的當前難解困境。

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若上述4人留在台灣發展，或許對於刺激本土聯賽票房有實質加分，但在強度更高的CBA戰場，顯然會幫助球員成長更加快速，因此眼前的著眼點或許不該想著如何阻止人才外流，而是該如何有效提升本土聯賽的強度，與亞洲列強接軌。

富邦勇士總教練，過去也曾於CBA任教的許晉哲就說，「現階段台灣籃球在薪資與軟硬體上，確實難與CBA聯賽抗衡，但台灣的球團若願意開出高價留下看板球星，這點絕對值得鼓勵，否則肯定將有更多人才外流。」

事實上，不僅僅是當今亞洲籃壇最高規格的CBA聯賽，甚至連日本B.League或南韓KBL聯賽的賽事規格、球團軟硬體設備，和國內各球團相比，都已經有了明顯差距，未來台灣籃壇在人才競爭上，勢必處於更弱勢之處，如何讓聯賽體質更加健全，球團才願意投注更多心力與資金，這顯然是當務之急。

日前赴大陸NBL聯賽挑戰的台啤後衛于煥亞就說，「單以NBL聯賽的規格來看，可能球團的規模、場館，相關設備就優於台灣球隊的數倍，這確實是相當明顯的差距，但就我自己打了一季的感覺，台灣球員的整體實力水準，和NBL相比真的不輸，甚至還可能更好。」

在「西進潮」短期之內可能無法降低情況下，SBL身為台灣頂級本土聯賽，如何把餅做大，讓球團看見願景，願意投入更多資源進駐球隊，也唯有強化自身體質，才能將更多好手及人才留住。

▲于煥亞認為NBL聯賽規格，就已經高於SBL聯賽數倍。（圖／資料照）