許晉哲：SBL就是本土最強聯賽　規格不該連年下探

▲許晉哲認為SBL毫無疑問就是本土最高等級聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

近來台灣籃壇紛擾不斷，在CBL職籃確定破局，只能展望來年情況下，眼前如何振興甚至挽救「SBL」這塊台灣本土聯賽招牌，儼然成為整個台灣籃球圈的當務之急。對此，上季率領富邦勇士奪下SBL年度冠軍的總教練許晉哲就強調，「SBL就是台灣最高等級聯賽，但聯賽整體規格卻連年下探，這是必須解決的困境。」

先前籃協理事長謝典霖曾拋出擴編球隊之說，但眼前如何讓SBL整體受關注度提升，進而累積更多轉型職籃的籌碼，或許才是當務之急。

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上季率領富邦勇奪隊史SBL首冠，過去也曾帶領中華男籃寫下無數榮耀的許晉哲就表示，「當年SBL是所有球員的夢想舞台，SBL前3季在白館一票難求的盛況，相信很多球迷都還記憶猶新，但這麼多年過去，當球團投入的規格提升，球員的薪資也上升，但聯賽整體規格卻是逐年下降，這是相關單位必須正視之處。」

許晉哲強調，「毫無疑問，SBL就是台灣本土最高等級的聯賽，這在當年SBL與UBA做出完全切割後，就已經確立，也毫無疑問就是如此，但如今走到現在這種狀況，有太多地方需要檢討與改進，不能讓聯賽的整體品質持續下滑。」

▲SBL整體受關注程度確實逐漸下滑。（圖／資料照）