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馬大偉解盤／釀酒人@運動家 「拆」莊 買運動家讓1.5分

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▲運動家先發安德森(Brett Anderson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家先發安德森(Brett Anderson)。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月1日運彩單場賽事由密爾瓦基釀酒人作客奧克蘭運動家，目前運彩盤口開出運動家讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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運動家先發安德森(Brett Anderson)，上場被打爆，4.2局掉了5分，中斷了連續4場優質先發，生涯對釀酒人15.1局掉了10分，對戰表現不佳，主場防禦率4.75也高於季平均的4.05。

釀酒人則預定派出萊勒斯(Jordan Lyles)主投。萊勒斯近4場先發，4局掉7分、0.2局掉7分、1.2局掉5分，就算投到5.2局那次，也被敲了7支安打，近況慘不忍睹。

莊家思維分析

首戰運動家延長賽贏球，處於3連勝的狀態，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場運動家賠率為1.79，認為運動家勝率約55%，算是沒特別看好。

今日推薦 : 「拆」莊，買運動家讓1.5分。

今日選擇「拆」莊理由 :

安德森生涯對釀酒人不太行，可能是本場莊家開不上去的原因，但萊斯勒更爛，在國聯都被打爆，對上美聯球隊，應該會更慘。且釀酒人客場勝率不到5成，對左投勝率又低於右投，安德森過去5次休5天再上，運動家全勝，今天繼續拆莊。

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關鍵字： 馬大偉解盤釀酒人運動家
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