運動雲

>

諾威斯基本想再戰一季　主場最終戰前夕才告知要退休

ETtoday運動雲

▲達拉斯傳奇諾威斯基落淚親口說要退休了。（圖／CFP）

▲諾威斯基落淚親口宣布退休。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

生涯21年都奉獻給達拉斯的諾威斯基(Dirk Nowitzki)，直到上季最後一場主場比賽結束後，才親口宣布退休；他近日受訪時坦承，自己本來想再戰一季，但持續受到腳傷困擾，讓他覺得留在場上不再有樂趣。據獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)的說法，他也是在主場最終戰前的投籃訓練才得知「德國坦克」決定退休。

雖然上季開打前，就有不少人認為諾威斯基會在生涯第21季結束後告別賽場，但他本人始終沒有將「退休」說出口，一直到今年4月10日的主場最終戰，他在賽後走到了場中央，親口向達拉斯球迷道別，宣布「這是我最後一場主場比賽。」

請繼續往下閱讀...

諾威斯基坦承，若不考慮身體狀況，他原本還能再打一季，「尤其是波辛基斯(Kristaps Porzingis)就要歸隊了，如果我也能一起在場上將會非常棒，就是努力提供我所能幫忙的一切；但若打球不再有樂趣，我無法做到我想做的，那也代表我該離開了。」

不斷困擾他的腳傷讓諾威斯基萌生退意，他上季初曾連續缺陣了26場，場均得分跌到個人新低的7.3分，「這整季腳傷帶給我很大的麻煩，就算在表現不錯的比賽中也是如此。有時下半場的時候，我完成了一個投籃，卻覺得腳不舒服，打球不再充滿樂趣，這很不幸。」

諾威斯基選在獨行俠上季的主場最終戰賽前，告訴老闆庫班自己已決定步出球場，這讓負責籌劃賽後致敬儀式的西格爾(Lara Beth Seager)很吃驚，「沒有人知道那會成為他最後一場主場比賽，我們原本是要慶祝他在這裡打了21年，過去沒人曾在一支球隊待過21季。」

西格爾說，老闆庫班從季初就開始規劃這個致敬儀式，但沒料到諾威斯基會選在這個場合宣布這是自己在主場的最終戰役。

▲達拉斯傳奇諾威斯基落淚親口說要退休了。（圖／CFP）

▲諾威斯基落淚親口宣布退休。（圖／CFP）

關鍵字： NBA諾威斯基獨行俠達拉斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

推薦閱讀

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

柯瑞親揭在球員通道安慰重傷KD　一段聖經感謝他為勇士犧牲

詹皇想打到39歲？向兒子對手說「希望你進NBA時我還在」暖哭對方

狀元威廉森表態想終生待鵜鶘　副總裁讚他是進化版嘴綠

熱門新聞

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

中職／冠猛3.1局傷退　洪總：腳「啵」一聲

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

讀者回應

﻿

最新新聞

1藍寅倫轟3分砲MVP自認狀況不理想

2Dirk本想再戰一季　腳傷消磨熱情

3讚陳晨威美技　但洪總認身體太虛

4冠猛3.1局傷退　洪總：腳啵一聲

5江國豪二軍初登板　1局無失分飆146公里

熱門新聞

1台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

4火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

53連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

實測搶彭政閔引退賽門票

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366