諾威斯基本想再戰一季　主場最終戰前夕才告知要退休

▲諾威斯基落淚親口宣布退休。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

生涯21年都奉獻給達拉斯的諾威斯基(Dirk Nowitzki)，直到上季最後一場主場比賽結束後，才親口宣布退休；他近日受訪時坦承，自己本來想再戰一季，但持續受到腳傷困擾，讓他覺得留在場上不再有樂趣。據獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)的說法，他也是在主場最終戰前的投籃訓練才得知「德國坦克」決定退休。

雖然上季開打前，就有不少人認為諾威斯基會在生涯第21季結束後告別賽場，但他本人始終沒有將「退休」說出口，一直到今年4月10日的主場最終戰，他在賽後走到了場中央，親口向達拉斯球迷道別，宣布「這是我最後一場主場比賽。」

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諾威斯基坦承，若不考慮身體狀況，他原本還能再打一季，「尤其是波辛基斯(Kristaps Porzingis)就要歸隊了，如果我也能一起在場上將會非常棒，就是努力提供我所能幫忙的一切；但若打球不再有樂趣，我無法做到我想做的，那也代表我該離開了。」

不斷困擾他的腳傷讓諾威斯基萌生退意，他上季初曾連續缺陣了26場，場均得分跌到個人新低的7.3分，「這整季腳傷帶給我很大的麻煩，就算在表現不錯的比賽中也是如此。有時下半場的時候，我完成了一個投籃，卻覺得腳不舒服，打球不再充滿樂趣，這很不幸。」

諾威斯基選在獨行俠上季的主場最終戰賽前，告訴老闆庫班自己已決定步出球場，這讓負責籌劃賽後致敬儀式的西格爾(Lara Beth Seager)很吃驚，「沒有人知道那會成為他最後一場主場比賽，我們原本是要慶祝他在這裡打了21年，過去沒人曾在一支球隊待過21季。」

西格爾說，老闆庫班從季初就開始規劃這個致敬儀式，但沒料到諾威斯基會選在這個場合宣布這是自己在主場的最終戰役。

▲諾威斯基落淚親口宣布退休。（圖／CFP）