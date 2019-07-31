打造本土最強聯賽？　SBL得先學會說自己的故事

▲SBL傳統勁旅達欣選擇退出，對國內籃壇造成極大衝擊。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2019年的夏天，對台灣籃壇來說是相當動盪不安的一段時間，從去年便傳出有意推動的職籃，確定在7月底宣告破局，也讓未來台灣籃球的最高殿堂，仍將由SBL聯賽所扛下。本屆中華藍領隊陳建州先前曾喊出，希望台灣籃球要打造出本土最強聯賽，但SBL或許得先學會「說自己的故事」取得球迷認同才是關鍵。

在CBL職籃正式宣告破局「明年再來」後，眼前台灣籃球最高殿堂的重任，又回到了SBL聯賽，但面對上季冠軍富邦勇士可能出走轉戰ABL東南亞職藍，未來的SBL究竟該以何等新面貌重整，對台灣籃球來說，絕對是至關重要。

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籃協方面先前就喊話，為了避免上季行銷過於倉促狀況重演，新賽季的SBL在行銷包裝上，將會提前找到負責單位，盡早規畫執行。

但除了這些基本面之外，SBL近年來最欠缺及令外界詬病的，其實是「說故事的能力」，相較於大陸CBA聯賽各球團背後的龐大財力，SBL現有球隊的規模，或許完全無法相提並論，但相較於日本、南韓其職業聯賽，或許台灣的籃球會有更多對比及效法的策略出現。

以日、韓為例，聯賽本身在社群媒介的操作上，都下足重本與苦心，反觀SBL經營至今16季，不僅聯賽官網建置陽春，就連相關社群媒介的操作，都相當草率且無法有效凝聚球迷，所謂的「主場日」活動，最終只流於形式。

聯賽若想獲得關注，吸引球迷絕對是不二法門，但SBL在這方面確實缺法有效率、有計畫性的作為，也讓關注度總是呈現低迷。

另外，球團在「少賠為上策」的心態下，對於球迷及周邊商品、活動的經營顯然也無法打動球迷，當「球星」無法透過塑造形成並引起關注，整體聯賽自然無法獲得人氣，連帶的結果就是球員失去打球的誘因及動力，長遠下來就是場無止境的惡性循環。

因此，如何找到「說故事的人」，讓SBL擁有屬於自己的台灣籃球故事，讓球員除了比賽之外，有更多面向取得球迷的共鳴及認同，或許這才是台灣本土聯賽體質能夠強盛的重要關鍵。

▲SBL近年來觀戰人數呈現下滑。（圖／資料照）