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Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪還未得到新合約。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

歷經幾個重磅交易後，NBA自由市場近來趨於平靜，各隊名單大致底定，不過還是有些「遺珠」未找到新東家，上季剛贏得生涯首冠的林書豪也是其中之一；對此獲紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)認證的「防守大鎖」艾倫(Tony Allen)感到很不解，「他一直都很努力，我一直都在關注林來瘋。」

上季克服了嚴重的膝傷，在老鷹重新奮起，季中獲得東區強權暴龍青睞的林書豪，因為未能擠入季後賽輪替名單，總冠軍賽更只打了51秒，大大傷害了他的身價，至今仍未找到新東家，下季能否續留NBA成了未知數。他上周在分享會上泣訴感覺自己被NBA拋棄，自認價值被低估；不過自由市場上的「遺珠」並不是只有他。

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《NBC體育》專欄作家赫林(Kurt Helin)就列出7位還未簽約的「遺珠」，除了林書豪之外，還有兼具防守和三分能力的尚波特(Iman Shumpert)、39歲的3屆年度最佳第六人克勞佛(Jamal Crawford)、「老飛人」卡特(Vince Carter)、瘋狂射手史密斯(J.R. Smith)、上季勇士替補長人傑布雷科(Jonas Jerebko)以及擁有13年資歷的塞佛羅沙(Thabo Sefolosha)。

▲艾倫Tony Allen找到新東家鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

▲防守大鎖艾倫不解為何林書豪還沒得到新合約。（圖／達志影像／美聯社）

9號球衣已經被灰熊退休的防守大將艾倫聽到「遺珠名單」時感到非常不解，他認為這當中的球員是有能力進入某些球隊的輪替名單，並主動提到林書豪，「他一直都很努力，我一直都在關注林來瘋。」

隨後主持人念到上季曾代表火箭打了8場季後賽的尚波特的名字，艾倫隨即回應，「他是冠軍球員，你覺得他不配獲得一份合約？發生了什麼事嗎？」尚波特曾是騎士2016年奪得隊史首冠的功臣之一，具備側翼防守能力和三分投射準度。

主持人又繼續念出其他名字，聽到「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)被點到，艾倫也很驚訝，「他不配得到合約嗎？他可是還有場均雙十的實力。」當聽到塞佛羅沙也還沒人要時，艾倫打趣說應該要「報警」了。

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪還未得到新合約。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子艾倫
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