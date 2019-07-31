光州世泳賽期間遭控性騷擾並被起訴　奧運銅牌罰錢放人

▲坎特羅西遭控性騷擾，坦承有摸舞者屁股但堅決否認性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

光州世泳賽在28日正式落幕，不過才剛結束，韓國警方就起訴了匈牙利名將坎特羅西(Tamas Kenderesi)，指控他在比賽期間對夜店女舞者性騷擾，不過坎特羅西卻也出面說明了整件事情的經過，坦承有摸女舞者臀部，但堅決否認有性騷擾的行為。

在2016年里約奧運，坎特羅西在200公尺蝶式獲得了銅牌，而這名年僅22歲的好手，卻在今年的世錦賽游出第8名的差勁成績。除了表現不佳之外，坎特羅西還在30日遭到韓國警方起訴，遭到指控有性騷擾行為，起因就是他在24日比完最後一項200公尺蝶式後，到了一間夜店，被女舞者控訴偷摸臀部，在28日韓國警方就將坎特羅西帶走調查，並要求未來10天不得離開韓國。

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對於這樣的指控，先前坎特羅西也出面做出解釋，坦承有和一名18歲的女性接觸，但堅決否認性騷擾，「我相信很多人對於我在韓國的事情都有很多疑惑，在此我想和大家講一下，週六晚上，在一家夜店裡，我從廁所到舞池的路上，伸手摸了在台上的舞者臀部，但我沒有在他後面停下來，也許這是一個粗魯的舉動，讓那個女生很生氣，並且對我提出告訴，不過我想說的是，我沒有在人群中去摸或去抓住那個女生。」

「我意識到了事情的嚴重性，我現在正全力配合中，警方說有監視錄影，但我沒有看到。我沒有犯下任何嚴重的罪行，我也沒有任何蓄意企圖，我承認我違反了當地的價值觀和某些道德規範，我對於這件事感到很抱歉，如果我傷害了那個女生，我會向他道歉，但我拒絕性騷的指控。」坎特羅西表示。

目前坎特羅西已經支付了2500美元的罰款，也已經被允許可以離開韓國，但這件事情也已經對這名奧運銅牌好手形象打擊非常大。

▲坎特羅西(Tamas Kenderesi)。（圖／達志影像／美聯社）