柯瑞親揭在球員通道安慰重傷KD　一段聖經感謝他為勇士犧牲

▲柯瑞曝光他在球員通道如何安慰重傷的杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)在今年總決賽G5帶傷上陣，卻僅打了12分鐘就抱著右腳跟倒地，當下勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)隨即跟著跑進球員通道關心狀況。「咖哩」最近在與臉書合作的紀錄片「Stephen vs The Game」中，曝光他當時向KD說了什麼，他透露自己分享了一段聖經，並讚揚對方為勇士犧牲。

勇士上季挑戰3連霸失利，更令人遺憾的是，陣中招牌球星之一杜蘭特在總冠軍賽G5抱傷拚戰，最後卻演變成右腳阿基里斯腱斷裂的悲劇，讓總管邁爾斯(Bob Myers)賽後自責落淚。在KD抱著腳後跟倒下被攙扶退場時，灣區一哥柯瑞也跟著跑進球員通道關心狀況。

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「我不知道我為何跑進了球員通道，我覺得我可能意識到事情的嚴重性。我向他分享了一段聖經鼓勵他，讓他保持積極的心態。」雖然柯瑞並沒有講明他用了哪段聖經鼓勵對方，但他讚揚了KD為勇士犧牲自己的身體。

▲杜蘭特不幸在總決賽G5傷到阿基里斯腱。（圖／達志影像／美聯社）

「Stephen vs The Game」的製作人之一喬普拉(Gotham Chopra)透露，柯瑞在季後賽也是帶傷拚戰，看著隊友一個接一個受到傷病纏身，仍專注於場上，保持正向的態度；直到搭檔湯普森(Klay Thompson)也在G6第3節弄傷左膝倒地，他才將球砸到地上發洩情緒，然後茫然地坐在地上好一陣子。

喬普拉被柯瑞強大的「精神力」所折服，他在拍攝紀錄片的過程中，目睹了「咖哩」如何面對失敗與傷勢，在場下和家人的相處，他毫不猶豫以「快樂」來形容勇士一哥的處事態度，「他以愉悅的心來面對比賽，他是一個很棒的人，我覺得他在場上和場下幾乎是同一個人，他很謙虛並且總是充滿感激。」

▲杜蘭特不幸在總決賽G5傷到阿基里斯腱。（圖／CFP）