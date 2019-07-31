兒子比賽場邊狂慶祝太搶戲　詹皇挨批名譽成癮

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「詹皇」詹姆斯(LeBron James)日前在兒子布朗尼( Bronny)的比賽中於場邊慶祝、上演暴扣，被美國《FOX》球評惠特洛克(Jason Whitlock)重批，形容他對名譽的渴望，就像對海洛因上癮一樣。

惠特洛克認為詹姆斯像個馬戲團一樣愛刷存在感，把兒子的比賽當成自己建立社群品牌的機會。「這非常不適當，也證明了名譽在過去10年改變了詹姆斯。名譽的效用比毒品更強，更危險。他完全對名譽和社群媒體上癮，來到洛杉磯就是想一嚐明星光環的滋味。」

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惠特洛克更形容，詹姆斯現在的情境，就和過去頻頻在媒體面前開砲的球爸(LaVar Ball)沒什麼兩樣。詹姆斯曾在2008年季後賽與皮爾斯(Paul Pierce)發生衝突，場邊的詹皇母親非常生氣，但詹姆斯要她「屁股坐好」。而現在詹姆斯，反倒變成應該屁股坐好的人。

「不管你多有名，父母就是該做好，不該讓自己的名聲影響到孩子的表現。詹姆斯需要照的自己給媽媽的建議，屁股坐好。」惠特洛克說。

儘管如此，塞爾提克的坦圖（Jayson Tatum）公開力挺前輩，「他為非裔父親，甚至是這時代的所有父親立下標準。他的兒子必定感受到他的愛與支持，他一定是打從內心為兒子感到開心。」