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戴資穎、周天成列世錦賽二、三種子　男單和男雙滿額參賽

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▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者張曜麟／綜合報導

世界羽球錦標賽將在8月19日至25日於瑞士舉行，根據30日公布的世界排名，世錦賽5個項目的種子排名已經確定，其中女單由戴資穎第2種子，男單部分則由周天成第3種子；另外根據參賽規則，5個項目，男雙4額全滿，女雙和混雙和女單都是2個名額。

根據BWF修定的規則，男子單打項目限額為64個，其他項目的限額皆為48個，而每個項目每個會員國最多只可以有4個或4組參賽者。根據BWF最新的排名，女單項目戴資穎位列第2種子，第一種子則屬於剛重返世界第1的山口茜；而剛奪下俄羅斯公開賽冠軍的白馭珀目前世界排名第46名，剛好在48個名額之內，是中華隊第2個拿下女單門票的球員。

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上屆男單冠軍桃田賢斗第一種子，周天成則位列第3種種子，目前世界排名第29的王子維、第54名的林祐賢、第63名的呂佳弘，都取得世錦賽參加資格，值得一提的是，男單也是5個項目之中，與男雙同樣滿額的隊伍。女雙中華隊取得資格的則是排世界第35名的許雅晴／胡綾芳、以及第41名的張淨惠／楊景惇。

男雙取得資格的則是排名第12名的李洋／王齊麟、第14名的廖敏竣／蘇敬恒、第21名的盧敬堯／楊博涵、第43名的李哲輝／楊博軒。混雙則是排名第37的李洋／許雅晴、第39名的王齊麟／程琪雅。

中華隊參賽名單如下：

男單：周天成、王子維、林祐賢、呂家弘

女單：戴資穎、白馭珀

男雙：李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒

女雙：許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇

混雙：李洋／許雅晴、王齊麟／程琪雅

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

關鍵字： 羽球世錦賽戴資穎周天成中華隊
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