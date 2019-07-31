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澳洲20歲天才少女世泳賽前禁藥醜聞　將面臨4年禁賽

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▲2018年大英國協運動會，澳洲破4x100自由式接力世界紀錄，（左二）傑克（Shayna Jack）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年大英國協運動會，澳洲破4x100自由式接力世界紀錄，（左二）傑克。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

澳洲20歲世界紀錄保持人傑克（Shayna Jack），在世錦賽前因為私人因素退賽，隨後卻傳出禁藥醜聞。根據外媒報導，傑克將面臨4年禁賽處分，8月初將進行聽證會宣佈懲處，2020年東京奧運夢等同破碎。

上屆世錦賽以18歲的年紀在4項接力賽中，一同獲得2銀、2銅的傑克，在今年光州世錦賽前因為私人因素退賽，隨後傳出是因為他體內被驗出「Ligandrol」，這種選擇性雄激素受體調節劑禁藥。

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根據《雪梨先驅報》報導，這位20歲的女子4x100公尺自由式接力共同世界紀錄保持人，已經被澳洲體育反興奮劑組織ASADA告知，將面臨4年禁賽的最高等級處分，而有關傑克懲處的聽證會將在8月2日召開。

傑克當時宣稱，自己是在不知情的情況下誤食的，她的律師團隊必須提出證據才能有望爭取減刑。命運未譜的傑克，在還沒收到判決之前已經先付出代價了，今年10月的總獎金高達700萬美元的國際游泳聯賽（International Swimming League），已經宣佈傑克不得參加。

關鍵字： 澳洲世泳賽傑克禁藥
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