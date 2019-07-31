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泰國公開賽／女雙許胡配　男雙盧楊配首勝挺進16強

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▲「許胡配」許雅晴(右)、胡綾芳(左)。（圖／中華羽協提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽30日展開，31日賽程，女雙許雅晴／胡綾芳組合，直落二擊敗泰國的Benyapa AIMSAARD／Nuntakarn AIMSAARD組合；男雙盧敬堯／楊博涵搭檔對上韓國金基正／金沙朗組合，最終也以2：1戰勝對手，雙雙晉級16強。

女雙許雅晴／胡綾芳組合本場比賽僅花了26分鐘，就以21比14、21比16直落二輕鬆擊敗泰國對手，雙方在此之前曾有過一次交手，許胡配當時就取得過勝利，佔有優勢，而本場比賽也是一路領先對方，最終取勝晉級16強。

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男雙部分盧敬堯／楊博涵組合，打得不輕鬆，整場比賽耗時1小時2分鐘才拿下。首局盧楊配21比15取得領先，但次局被韓國組合拿下，比分18比21，雙方戰成平手，一路苦戰到第三局，盧楊配才以21比17再下一城，終場21比15、18比21、21比17，取得勝利。

31日台灣時間晚間19:40分，混雙組合李洋／楊景惇將對上香港組合張德正／吳詠瑢，雙方先前交手過一次，李楊配一勝佔優；女雙許雅晴／胡綾芳下一輪將對上世界排名第3的日本組合，松友美佐紀／高橋里華；男雙盧敬堯／楊博涵則是將對上大陸組合李俊慧／劉雨辰。

▲台北公開賽，「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

▲「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 泰國公開賽許雅晴胡綾芳盧敬堯楊博涵
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