中職／史努比與查理布朗為富邦開球　再送限量史努比公仔

▲史努比的花生漫畫家族與富邦悍將合作。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將與花生漫畫家族聯名，8月17日、18日推出「Meet the Peanuts gang」主題日，邀請「花生漫畫/Peanuts」家族來球場，免費限量史努比公仔、豐富的場內外活動與超萌聯名主題商品。

「花生漫畫/Peanuts」是一部美國報紙連環漫畫，其中大家最熟悉的史努比（Snoopy），他老是記不得主人查理布朗（Charlie Brown）的名字，卻仍然對他忠心耿耿，最愛搶奈勒斯(Linus Van Pelt)的毛毯，最好的朋友胡士托(Woodstock)是一隻長著大臉的小鳥。

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8月17日、18日「Meet the Peanuts gang」特別邀請「花生漫畫/Peanuts」家族成員作客新莊棒球場。17日史努比和露西（Lucy Van Pelt）將在三局下站上環形舞台，與家人們一起為悍將熱情唱跳應援，18日史努比和查理布朗則要舉辦一場擊掌見面會。

球團以花生漫畫家族中的棒球故事為主，設置六大情境拍照區，更精心設計趣味的互動體驗，邀請家人們一起拍照留念、同樂，只要集滿其中四個關卡印章，就有機會參加「花生漫畫/Peanuts」家族專屬好禮抽獎。

「Meet the Peanuts gang」主題周末，史努比除了要現身與大家同樂，還要擔任17日的開球嘉賓，18日換查理布朗要站上投手丘，為悍將開出充滿希望的好球，史努比則要擔任開球主審。