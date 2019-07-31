盛大的CBA選秀　變調的台灣籃球

▲身為指標的SBL再不有積極作為，台灣籃球整體環境只會更加沉淪。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2019年CBA選秀風光落幕，在請來林書豪加持下，加上6名台灣好手報名選秀，因此格外引發台灣籃壇關注。最終6名台將中，共3人獲選，在台灣籃壇局勢如此混沌不明情況下，接下來台灣籃球員該何去何從？確實是很大問題。若本土聯賽體質持續無法健全之下，台灣籃球若持續在死胡同內打轉，將造成嚴重傷害。

此次CBA選秀破天荒有6名台灣選手報名參加，其中甚至包括大學剛剛畢業、ABL層級選手，以及SBL出產的頂尖戰將，無論人數、層級都是歷年之最，CBA在整體薪資待遇、實力都高出SBL一截情況下，確實很難抗衡好手流失狀況。

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但這樣的狀況並無法當成國內聯賽體質無法健全的藉口，SBL近年來整體受關注度直線下滑，已是不爭事實。日前在所謂CBL(中華職籃大聯盟)嘗試開創職籃新局失敗後，SBL這塊「國內籃球最高殿堂」的招牌究竟該如何擦亮，甚至重新贏得球迷信心，顯然是現階段唯一，也必須去做之事。

▲SBL出產的頂尖控衛林韋翰，此次也獲得CBA青睞。（圖／CFP）

SBL球賽本質並不糟糕，本土球員的整體實力也仍有一定水準，所謂的「球星」絕對可以透過行銷及包裝來重新塑造，但過去幾年SBL在經營球迷及整體包裝上的努力幾乎「歸零」情況下，比賽只流於形式，甚至是例行公事，球迷該如何買單，球員又該如何全心全力付出？

如果台灣的「籃球人口」真有如此龐大，要支撐一個本土聯賽理論上絕對沒有問題，但相關的配套措施，球場的軟、硬體設備是否到位，行銷包裝策略究竟有沒有打中球迷的胃口，這些都是必須「動手做」，才能看見成效，並且不是短暫時間就能看見成效的狀況。

但唯有開始動手做，才有可能贏回球迷入場，甚至對本土聯賽的激情，否則流於瓊斯盃的短暫激情表象，當每年熱鬧的「中韓大戰」結束後，台灣籃球又再次歸於平淡，實在相當可惜。

當然，球團及球員也必須扛起責任，不管職業或半職業，你的身分就是「籃球員」不要愧對自己身為球員的應盡責任，認真的球員永遠不會被遺忘，若要改變大環境的不利局面，拿出表現爭取自己的身價與存在價值，這才是更上層樓的不二法門。

▲SBL近年來球迷人數正逐漸流失，這絕對是國內籃球的最大警訊。（圖／資料照）