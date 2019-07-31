目標拉下龍頭洋基　光芒想再跟藍鳥交易前百大重砲

▲前百大新秀、藍鳥一壘重砲史莫克。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

光芒期望在美東區拉下龍頭洋基隊，在731交易大限截止前積極補強，已經先從藍鳥換來內野手索加德（Eric Sogard），根據《Sportsnet》報導，現在光芒要繼續與藍鳥談交易，鎖定左右開弓重砲一壘手史莫克（Justin Smoak）。

兩天前才向藍鳥交易取得索加德，目前又對藍鳥重砲手史莫克燃起交易興趣。根據資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，史莫克在交易市場受到了關注，印地安人和費城人都向藍鳥表達交易興趣。

請繼續往下閱讀...

32歲的史莫克過去在2009年曾被評為全美第13名新秀，被看好成為大聯盟明星重砲，但自2010年升上大聯盟後，一直沒有打出外界期待的成績，在2017年發光發熱之前，單季最多只敲出20轟。

2017年史莫克終於發揮出引以為傲的長打實力，單季繳出38轟、90分打點亮眼數據，以.270/.355/.529打擊三圍首度入選了明星賽。今年球季他的打擊成績雖然無法與2017年相比，但仍貢獻18轟、46分打點，為藍鳥打線重要的攻擊火力。

史莫克交易傳聞不斷，今31日藍鳥作客皇家隊的比賽中，他並沒有被排入先發打線，由祖利（Brandon Drury）取代鎮守一壘，也再一次的暗示交易的可能即將完成。