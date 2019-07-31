U12少壘中華7戰全勝封王　台灣壘球史上首次世界賽奪冠

▲U12少壘賽，中華隊奪下台灣壘球史上首冠。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台南報導

今年首度舉辦的U12世界盃少壘賽，中華隊僅集訓5天，就在預賽以6戰全勝之姿挺進冠軍戰，儘管決賽和秘魯打得糾纏，但仍以3比2奪勝，拿下台灣壘球史上首座冠軍，據中華壘協秘書長張家興表示，先前壘球最佳成績，為1982年世界女子壘球錦標賽的亞軍。

少壘賽本次有中華、印尼、捷克及秘魯4隊參賽，每隊規定8男8女參賽，預賽採取雙循環制，中華隊面對其他3隊的6戰全勝，且比分都相當懸殊，雖然決賽面對秘魯一度打得糾纏，但仍以1分之差險勝，留下歷史性的一冠。

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張家興表示，中華壘球隊過去在國際賽中，最佳成績為1982年的世界女子壘球錦標賽，由張簡金玲主投拿下亞軍，接著2002年的世界女子壘球錦標賽則是季軍(因此獲得2004雅典奧運參賽資格)，而青女隊(19歲以下)則在1999年世界青女也拿過第三名，本次U12少壘賽中華隊拿下冠軍，成為台灣壘球史上在世界型賽事(世界盃、世界錦標賽)的首冠。

U12少壘賽結束，張家興說，他也推動壘球接下來要和少棒分開進行，「兩年後2021年的第二屆世界少壘賽應該還是會在台灣舉辦，預計在台中，和少棒在台南分開。」

壘球世界盃也將改制，今年世界U19青女8月在美國舉辦將史上最後一次，中華隊由韓幸霖領軍參賽，期盼能超越過去最佳成績季軍。

從明年開始，世界U19青女賽取消，壘球將分齡為U12、U15、U18世界盃，U15、U18將會在前一年舉辦U14、U17亞洲盃，U14取得前兩名、U17取得前三名的隊伍，才能參加隔年的U15、U18世界盃，預計2020年舉辦一一屆U18(今年在大陸舉辦U17亞洲盃)、2021年舉辦第一屆U15(2020年辦U14亞洲盃，還未確定地點)。