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詹皇想打到39歲？向兒子對手說「希望你進NBA時我還在」暖哭對方

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▲▼詹姆斯是大兒子布朗尼的超級粉絲 。（圖／攝自IG／kingjames）

▲詹姆斯是大兒子布朗尼的超級粉絲 。（圖／攝自IG／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)日前到場觀看大兒子布朗尼(Bronny James)在北岸藍籌隊(The North Coast Blue Chips)的最終戰，看到愛兒隊友上演「空中接力」爆扣，興奮地衝進場慶祝，挨批干擾比賽。不過一位《TMZ》編輯戴維斯(Joshua Davis)分享了一個暖心故事，他的兒子賽後獲得「詹皇」親自鼓勵，「希望你打球時我還在聯盟。」感動到哭出來。

聯盟頭牌詹姆斯的14歲兒子布朗尼加入IG才2個月，就已經擁有超過300萬名的追蹤者，人氣爆棚的NBA新科狀元郎威廉森(Zion Williamson)的粉絲數則是400多萬，可見身為「詹皇」之子受矚目的程度。

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詹姆斯日前現身球場，觀看布朗尼披北岸藍籌隊球衣的最終戰，熱身時亂入大秀灌籃美技；看到兒子隊友大秀「空中接力」爆扣時，他更興奮地衝上場慶祝，鞋子還掉了一隻，比賽只好暫停。《福斯體育》的專欄作家惠特洛克(Jason Whitlock)批評「詹皇」的舉動很不應該，根本是利用兒子的比賽來打造自己的社群媒體品牌，對「名聲」極度成癮。

不過也有不少人力挺詹姆斯，綠衫軍年輕核心坦圖(Jayson Tatum)就跳出來反擊，「很多爸爸根本不支持自己的孩子，我們卻因為他(詹姆斯)真心為自己的兒子開心而酸他，這真的太瘋狂了。我已經等不及要看我兒子長大，支持他想做的所有事。」

美國八卦媒體《TMZ》的編輯戴維斯也分享了一段有關詹姆斯的暖心故事，他的兒子是布朗尼的對手，他透露「詹皇」賽後找到自己的兒子並當面鼓勵，「希望你打球時我還在聯盟。」戴維斯說他兒子當場哭了出來，他們完全不覺得這位NBA頭號巨星在場邊干擾了比賽，「不，這會是我兒子一輩子都會感到開心的事。」

詹姆斯先前就曾說，希望未來能與兒子在NBA同場打球，現年14歲的布朗尼最快在2023年才有資格進入NBA，屆時「詹皇」就將滿39歲。
 

關鍵字： NBA湖人詹姆斯布朗尼Bronny JamesLeBron James
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