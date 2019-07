詹皇想打到39歲？向兒子對手說「希望你進NBA時我還在」暖哭對方

▲詹姆斯是大兒子布朗尼的超級粉絲 。(圖/攝自IG/kingjames)

詹姆斯(LeBron James)日前到場觀看大兒子布朗尼(Bronny James)在北岸藍籌隊(The North Coast Blue Chips)的最終戰,看到愛兒隊友上演「空中接力」爆扣,興奮地衝進場慶祝,挨批干擾比賽。不過一位《TMZ》編輯戴維斯(Joshua Davis)分享了一個暖心故事,他的兒子賽後獲得「詹皇」親自鼓勵,「希望你打球時我還在聯盟。」感動到哭出來。

聯盟頭牌詹姆斯的14歲兒子布朗尼加入IG才2個月,就已經擁有超過300萬名的追蹤者,人氣爆棚的NBA新科狀元郎威廉森(Zion Williamson)的粉絲數則是400多萬,可見身為「詹皇」之子受矚目的程度。

詹姆斯日前現身球場,觀看布朗尼披北岸藍籌隊球衣的最終戰,熱身時亂入大秀灌籃美技;看到兒子隊友大秀「空中接力」爆扣時,他更興奮地衝上場慶祝,鞋子還掉了一隻,比賽只好暫停。《福斯體育》的專欄作家惠特洛克(Jason Whitlock)批評「詹皇」的舉動很不應該,根本是利用兒子的比賽來打造自己的社群媒體品牌,對「名聲」極度成癮。

不過也有不少人力挺詹姆斯,綠衫軍年輕核心坦圖(Jayson Tatum)就跳出來反擊,「很多爸爸根本不支持自己的孩子,我們卻因為他(詹姆斯)真心為自己的兒子開心而酸他,這真的太瘋狂了。我已經等不及要看我兒子長大,支持他想做的所有事。」

美國八卦媒體《TMZ》的編輯戴維斯也分享了一段有關詹姆斯的暖心故事,他的兒子是布朗尼的對手,他透露「詹皇」賽後找到自己的兒子並當面鼓勵,「希望你打球時我還在聯盟。」戴維斯說他兒子當場哭了出來,他們完全不覺得這位NBA頭號巨星在場邊干擾了比賽,「不,這會是我兒子一輩子都會感到開心的事。」



詹姆斯先前就曾說,希望未來能與兒子在NBA同場打球,現年14歲的布朗尼最快在2023年才有資格進入NBA,屆時「詹皇」就將滿39歲。



Dior/Tezzo connection knocked me out of my sneak! . Love being around my lil bros watching them playing the game they love. But for real my shoe really jump off my foot in excitement as well on that play. https://t.co/ci2whLcXcA