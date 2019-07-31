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射擊協會力挺選手　陳士魁憂消息曝光造成二次傷害

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里約奧運中華代表團總領隊陳士魁率領升旗。(圖／中華奧會提供)

▲陳士魁。（圖／資料照）

記者洪偵源／台北報導

針對跆拳道品勢選手陳靖酒醉闖入女性射擊選手寢室一案，射擊協會理事長陳士魁表示，力挺選手到底，選手的作法都絕對支持，但事情已過一段時間，現在擔心會對選手造成2次傷害。

事情發生在6月份，世大運品勢隊在國體大集訓，因此住宿在公西靶場，與射擊隊共用宿舍，陳靖雖未選上世大運正選國手，但仍是培訓隊成員。

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國訓中心指出，事發當時，該女性射擊國手在睡夢中，聽到寢室內有人翻動東西的聲音，原本以為是室友，但事後詢問得知室友不在寢室，雖然無財物損失，但仍往上通報。

結果經監視器調閱後，發現是陳靖闖入，該國手後來向警方備案，國訓中心在調查後，確認陳靖喝酒，之後陳靖也辦理退訓。

陳士魁表示，這件事已經傳了很久，以為已經快平息，選手的心情才剛沈澱下來，結果又被爆出來，「但不論如何，協會站在選手這邊，力挺她的做法，並以保護選手為優先。」

「事發當下，她就向學校、協會以及公西靶場報告這件事，兩邊學校已經進入性平會處理，國訓執行長李文彬一得知消息，就北上來跟選手見面協助處理。」

陳士魁說，該選手向警方備案，或許是學校輔導時，基於自身權益所建議，協會也站在支持立場，只是因為這件事已經發生一段時間，現在又再度爆出，擔心選手心情又會受影響。

關鍵字： 跆拳道射擊
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