CBA／新疆爆將簽前勇士冠軍後衛克拉克　再衝擊冠軍

▲新疆飛虎將簽下前勇士冠軍後衛克拉克(Ian Clark)。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

CBA選秀剛結束，各隊也都在進行補強，而上賽季取得第2名的新疆飛虎也在外援方面進行加強，根據《SLAM》報導，新疆飛虎將會簽下過去的2017年勇士冠軍後衛克拉克(Ian Clark)，目的就是要再次衝擊總冠軍。

克拉克在2013年參加NBA選秀後，卻沒有球隊要他，成為落選秀後，克拉克透過夏季聯賽出色的表現，最終被爵士選進，進入聯盟後，克拉克先後效力爵士、金塊、勇士、鵜鶘，在2017年克拉克更隨著勇士拿下總冠軍，達到生涯巔峰，而在那個賽季，克拉克例行賽場均可以得到6.8分、三分命中率則是37.4％生涯新高。

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過去2季克拉克都在鵜鶘打球，場均可以得到7.4分、6.7籃板，不過今年鵜鶘引入瑞迪克後，又得到大批的年輕潛力球員，克拉克自然被放棄，最終克拉克也沒有被其他NBA球隊簽下，根據《SLAM》報導，目前克拉克將要轉戰CBA，並與新疆飛虎簽約，但確切的合約內容並未透露。

在這之前，新疆飛虎已經對上賽季的大外援史托克斯(Jarnell Stokes)以及小外援亞當斯(Darius Adams)使用優先續約權，同時新疆飛虎還被爆出將簽下過去雷霆中鋒戴維斯(Tyler Davis)以及前溜馬中鋒塞拉芬(Kevin Seraphin)，現在又要簽下克拉克，這已經是新疆被爆出的外援第5人。

▲克拉克(Ian Clark)過去2季效力於鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）