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狀元威廉森表態想終生待鵜鶘　副總裁讚他是進化版嘴綠

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▲「新王來錫」！威廉森正式加入飛人喬丹品牌大家庭。（圖／NIKE提供）

▲威廉森正式加入飛人喬丹品牌大家庭。（圖／NIKE提供）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘今夏告別了2012年狀元戴維斯(Anthony Davis)，迎來被視為2003年的詹姆斯(LeBron James)後，最具未來性的超級新秀威廉森(Zion Williamson)。這位19歲小將雖僅替紐奧良打過1場夏季聯賽，但他已經萌生要終生效力鵜鶘的想法，希望追隨自幼崇拜的布萊恩(Kobe Bryant)與諾威斯基(Dirk Nowitzki)的腳步。

2019年選秀狀元威廉森上周才與喬丹牌(Jordan Brand)簽下5年7500萬美金的球鞋合約，打破新秀代言紀錄，外界對他的期待不言而喻。雖然還未正式在NBA賽場上亮相，但威廉森已表明希望能終生為同一支球隊效力，「在我成長的過程中，我喜歡Kobe和Dirk所做的一切，我想任何喬丹(Michael Jordan)的粉絲，都會希望抹去他在巫師的一切。」

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不過威廉森也理解到，NBA是一門生意，能否在一支球隊終老並不是球員能掌控的，「我希望整個生涯都待在鵜鶘，但如果發生了一些事，我也不會因為我討厭這個地方而離開，這就是生意。」

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

鵜鶘今夏雖然失去前任一哥戴維斯，但也從湖人手上得到3名即戰力的潛力小將，「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)和哈特(Josh Hart)，前景一片看好。威廉森對隊友信心十足，「我會說我們的極限是總冠軍。」但他也強調球隊還需要時間磨合。

身高6呎7吋，體重285磅的威廉森，被鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬(David Griffin)評為「進化版」的勇士悍將格林(Draymond Green)，除了擁有傲人的運動能力，又能活絡團隊的攻勢，能使球隊全面升級， 「我們不會要求他扛起整個進攻端，我們只要他做自己，了解自己該如何與隊友合作，邁向勝利之路。」

▲2019年NBA選秀會，威廉森（Zion Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘威廉森戴維斯一眉哥湖人
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