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世籃賽／史上最高日本隊　八村壘領軍16人名單

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▲世籃賽,日本隊,八村壘,渡邊雄太。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘領軍日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

距離世界盃籃球賽開打還有一個月，各國已經進入最後備戰狀態，身為亞洲強權的日本也在31日公布了16人國家隊訓練營名單，剛被巫師選進的混血前鋒八村壘以及渡邊雄太都入選，而這屆的日本隊則是歷史上最高的一屆國家隊。

日本去年在資格賽中可說是相當驚奇的旅程，在預賽前4場小組賽全敗的情況下，原先外界都認為他們將無緣世界盃，不過隨著他們召回了八村壘以及歸化中鋒費茲卡斯(Nick Fazekas)在他們的帶領下，先爆冷擊以1分擊敗澳洲，隨後一舉取得8連勝，最終神奇的拿下世界盃門票。

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目前氣勢正旺的日本隊，這次公布的16人訓練營名單，可說找回了各方好手回來，其中就包括了八村壘以及上賽季效力於灰熊的渡邊雄太，另外213公分的歸化中鋒費茲卡斯也在名單中，而這份16人名單中，一共有8名球員身高超過200公分，平均身高達到197.4公分，是歷史上最高的一屆日本隊。除此之外，今年在NBA夏季聯賽參戰的比江島慎以及馬場雄大也入選，對於日本戰力可說大幅提升。

不過對於日本影響較大的就是國家隊主控富堅勇樹因為右手骨折的傷病問題，將無緣本屆的世界盃，日本主帥拉瑪斯(Julio Lamas)就希望他好好養傷，以更好的狀態參加2020年東京奧運。

日本隊16人完整名單如下：

安藤誓哉、太田敦也、比江島慎、筱山龍青、八村壘、凡卓曼禮生、田中大貴、竹內讓次、竹內公輔、渡邊飛勇、渡邊雄太、安藤周人、謝亞佛幸樹、費茲卡斯、張本天傑、馬場雄大。

▲世籃賽,日本隊,八村壘,渡邊雄太。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘、渡邊雄太。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA世籃賽日本隊八村壘渡邊雄太
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