俄媒爆莫斯科中央陸軍從沒邀林書豪　美媒仍看好他在NBA獲得機會

▲林書豪還未決定下一步動向。(圖/記者李毓康攝)

記者游郁香/綜合報導

據歐洲媒體《Sportando》的消息,林書豪已經拒絕莫斯科中央陸軍(CSKA)的邀約,但《俄羅斯新聞社》記者卡塔謝夫(Andrey Kartashov)卻爆料,CSKA根本從未聯繫過「豪小子」,讓人霧裡看花。不過可以確定的是,這位台裔控衛首選絕對是續留NBA,《Bleacher Report》指他仍有機會在開季前吸引一些NBA隊伍的興趣。

掀起「林來瘋」7年後,林書豪隨暴龍贏得了生涯首冠,除了2017年右膝重傷曾整季報銷,其他時間林書豪都是一位稱職的控衛,生涯場均得分達到11.6分。但他在今年季後賽並未擠入暴龍輪替名單,總共只出賽8場,打了27分鐘,對勇士的6場總決賽更只「亮相」51秒。

林書豪坦承曾因此懷疑自己是否配得這座總冠軍;不過《Bleacher Report》專欄作家諾克斯(Kristopher Knox)認為「豪小子」絕對值得這座金盃,雖然沒什麼上場機會,但他仍默默幫助隊友做好擊敗強敵的準備。

▲林書豪泣訴覺得自己遭NBA放棄。(圖/GOOD TV提供)

諾克斯表示,NBA並沒有放棄林書豪,只是各隊不再把他當成首要的引援目標;不過整體來說,上季繳出場均9.6分、3.1助攻和2.4籃板的「豪小子」,仍是可用之兵,能替具競爭力的隊伍提升後場板凳深度,「他應該會在10月開打前吸引一些NBA球隊的關注。」

《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)上周披露,8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍將林書豪視為後場頭號的補強目標,但他30日晚間更新訊息表示,「豪小子」已經拒絕這支歐陸傳統強權。

有些弔詭的是,《俄羅斯新聞社》記者卡塔謝夫卻在31日爆料,莫斯科中央陸軍根本沒連繫過林書豪,「他們對他並不感興趣,尤其是考量到他的健康狀況。」

Numerous news kept popping up about Jeremy Lin’s refusal to join CSKA Moscow. However, there were no talks at all. The club was not interested in him, particularly in view of his health condition.