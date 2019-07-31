運動雲

>

俄媒爆莫斯科中央陸軍從沒邀林書豪　美媒仍看好他在NBA獲得機會

ETtoday運動雲

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪還未決定下一步動向。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

據歐洲媒體《Sportando》的消息，林書豪已經拒絕莫斯科中央陸軍(CSKA)的邀約，但《俄羅斯新聞社》記者卡塔謝夫(Andrey Kartashov)卻爆料，CSKA根本從未聯繫過「豪小子」，讓人霧裡看花。不過可以確定的是，這位台裔控衛首選絕對是續留NBA，《Bleacher Report》指他仍有機會在開季前吸引一些NBA隊伍的興趣。

掀起「林來瘋」7年後，林書豪隨暴龍贏得了生涯首冠，除了2017年右膝重傷曾整季報銷，其他時間林書豪都是一位稱職的控衛，生涯場均得分達到11.6分。但他在今年季後賽並未擠入暴龍輪替名單，總共只出賽8場，打了27分鐘，對勇士的6場總決賽更只「亮相」51秒。

請繼續往下閱讀...

林書豪坦承曾因此懷疑自己是否配得這座總冠軍；不過《Bleacher Report》專欄作家諾克斯(Kristopher Knox)認為「豪小子」絕對值得這座金盃，雖然沒什麼上場機會，但他仍默默幫助隊友做好擊敗強敵的準備。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪泣訴覺得自己遭NBA放棄。（圖／GOOD TV提供）

諾克斯表示，NBA並沒有放棄林書豪，只是各隊不再把他當成首要的引援目標；不過整體來說，上季繳出場均9.6分、3.1助攻和2.4籃板的「豪小子」，仍是可用之兵，能替具競爭力的隊伍提升後場板凳深度，「他應該會在10月開打前吸引一些NBA球隊的關注。」

《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)上周披露，8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍將林書豪視為後場頭號的補強目標，但他30日晚間更新訊息表示，「豪小子」已經拒絕這支歐陸傳統強權。

有些弔詭的是，《俄羅斯新聞社》記者卡塔謝夫卻在31日爆料，莫斯科中央陸軍根本沒連繫過林書豪，「他們對他並不感興趣，尤其是考量到他的健康狀況。」

關鍵字： NBA林書豪豪小子
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

林書豪拒絕莫斯科中央陸軍　仍在等NBA合約也不排除CBA

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

外媒認證林書豪是自由市場7大遺珠之首　替補稱職、擅帶動團隊

一眉哥自曝最大「弱點」超怕黑　AD稱退休無冠將是最大失敗

熱門新聞

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

中職／洪一中母親明星賽病逝　來不及見最後一面

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

U12世界盃／大爆冷！3連霸美國淘汰　中華複賽少一勁敵

胡智為遭印地安人釋出　生涯最糟的一年

林書豪拒絕莫斯科中央陸軍　仍在等NBA合約也不排除CBA

讀者回應

﻿

最新新聞

1梁恩碩大爆冷奪頂級巡迴賽首勝

2獅在桃園難贏　亞力克首先發搶勝

3張育成打擊熄火　中斷連5場安打

4狀元威廉森表態想終生待鵜鶘

5紅人再次與海盜板凳清空大亂鬥

熱門新聞

1台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

43連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

5胡智為生涯最糟的一年　遭印地安人釋出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

實測搶彭政閔引退賽門票

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366