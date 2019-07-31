俄媒爆莫斯科中央陸軍從沒邀林書豪　美媒仍看好他在NBA獲得機會

▲林書豪還未決定下一步動向。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

據歐洲媒體《Sportando》的消息，林書豪已經拒絕莫斯科中央陸軍(CSKA)的邀約，但《俄羅斯新聞社》記者卡塔謝夫(Andrey Kartashov)卻爆料，CSKA根本從未聯繫過「豪小子」，讓人霧裡看花。不過可以確定的是，這位台裔控衛首選絕對是續留NBA，《Bleacher Report》指他仍有機會在開季前吸引一些NBA隊伍的興趣。

掀起「林來瘋」7年後，林書豪隨暴龍贏得了生涯首冠，除了2017年右膝重傷曾整季報銷，其他時間林書豪都是一位稱職的控衛，生涯場均得分達到11.6分。但他在今年季後賽並未擠入暴龍輪替名單，總共只出賽8場，打了27分鐘，對勇士的6場總決賽更只「亮相」51秒。

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林書豪坦承曾因此懷疑自己是否配得這座總冠軍；不過《Bleacher Report》專欄作家諾克斯(Kristopher Knox)認為「豪小子」絕對值得這座金盃，雖然沒什麼上場機會，但他仍默默幫助隊友做好擊敗強敵的準備。

▲林書豪泣訴覺得自己遭NBA放棄。（圖／GOOD TV提供）

諾克斯表示，NBA並沒有放棄林書豪，只是各隊不再把他當成首要的引援目標；不過整體來說，上季繳出場均9.6分、3.1助攻和2.4籃板的「豪小子」，仍是可用之兵，能替具競爭力的隊伍提升後場板凳深度，「他應該會在10月開打前吸引一些NBA球隊的關注。」

《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)上周披露，8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍將林書豪視為後場頭號的補強目標，但他30日晚間更新訊息表示，「豪小子」已經拒絕這支歐陸傳統強權。

有些弔詭的是，《俄羅斯新聞社》記者卡塔謝夫卻在31日爆料，莫斯科中央陸軍根本沒連繫過林書豪，「他們對他並不感興趣，尤其是考量到他的健康狀況。」