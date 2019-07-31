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麥卡倫簽3年1億美元延長合約　拓荒者雙槍搭檔至2024年

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▲拓荒者麥卡倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥卡倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

拓荒者後衛麥卡倫（C.J. McCollum）與球團簽下3年1億美元的延長合約，如此一來他將至少待到2023-24球季結束，確保後場雙槍接下來幾年皆是拓荒者球隊基石。

「麥卡倫是拓荒者球員放眼未來非常重要的一部份。這份延長合約，代表球團、麥卡倫和波特蘭對彼此的投入。」拓荒者籃球營運總裁歐希(Neil Olshey)表示。拓荒者日前才與里拉德(Damian Lillard)簽下5年1億9600萬的延長合約，將待到2024-25球季。

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麥卡倫是2015-16賽季的最佳進步球員，2018-19賽季場均21分，目前已經連續4個球季平均得分超過20分。上季他還能繳出場均4籃板3助攻，外線命中率37.5%。近年拓荒者已經兩次晉級西區準決賽，上季更闖進西區冠軍賽。

麥卡倫先前與球團簽下4年1億600萬美元合約，2019-20賽季將是合約第3年。麥卡倫先前也公開表示，沒興趣離隊與其他球星抱團。拓荒者休季期間已補進了中鋒懷塞德(Hassan Whiteside)、前鋒漢佐尼(Mario Hezonja)和貝茲摩爾(Kent Bazemore)。

關鍵字： 拓荒者麥卡倫
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