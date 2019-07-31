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陳靖酒醉闖女選手寢室　國訓依規定退訓等候司法調查

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▲▼ 跆拳道品勢國手陳靖 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳靖。（圖／資料照／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

亞運跆拳道品勢國手陳靖，在世大運集訓期間，於宿舍酒醉闖入女選手宿舍，國訓中心回應表示，在調查後將陳靖退訓，由於當事人向警方備案，之後待司法單位處理。

陳靖在今年6月世大運集訓期間，酒醉情況下，在公西靶場的宿舍，闖進女性射擊國手寢室，疑似翻找物品，還有碰觸該國手腳部，當時該國手睡夢中還以為是室友，隔天詢問才知不對勁。

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國訓中心指出，收到消息後進行調查，也讓陳靖本人解釋過情況，陳靖確認有喝酒，依規定將他退訓，由於當事人已經備案，一切靜待司法單位調查。

當時該名女性國手睡夢中感覺房內窸窸窣窣的聲音，身體好像也被碰觸，以為是室友，隔天詢問後發現室友當時不在，先檢查有無重要物品失竊，確認沒有後再往上通報。

國訓中心指出，經過通報後，調閱監視器發現是陳靖闖進寢室，調查後就依規定辦理，至於陳靖之後是否禁賽等相關處份，可能要詢問跆拳道協會相關負責單位。

根據跆協官網公告，國手選拔、培訓計劃與指導執行事項由訓練組負責，但記者31日上午9點35分致電跆協，得到現在無訓練組的回應，並以理事長等人還未進辦公室為由無法回應。當事人方面，目前無法聯繫上陳靖。
 

▲▼ 跆拳道品勢國手陳靖 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道陳靖
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