運動雲

>

亞運跆拳品勢銅牌陳靖　遭爆酒醉闖入女選手寢室

ETtoday運動雲

▲▼ 跆拳道品勢國手陳靖 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳靖。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

去年在雅加達-巨港亞運跆拳道品勢男單項目奪下銅牌的陳靖，遭媒體踢爆在世大運集訓住宿公西靶場期間，酒醉闖入女子射擊國手寢室，並疑似觸摸身體，該國手也已向警方備案。

陳靖並未選上今年拿坡里世大運國手，但仍屬培訓隊一員，全隊出征世大運前，都在國立體大集訓，並住宿同樣位處林口的公西靶場，之後隊伍則又搬回國體大。

請繼續往下閱讀...

隊友私下透露當事人等已經做過筆錄，但陳靖闖入寢室部份，沒有透露太多細節，並指出，相關細節可詢問公西靶場或國訓中心，因此事處理過程都有紀錄。

據悉陳靖6月24日上午飲酒後，闖入該名女姓射擊國手寢室，疑似有觸摸對方腳部行為，該國手當時睡夢中以為是室友不以為意，後來才發現有人闖入，並發現房間東西疑似被翻過。

之後調閱監視器才發現是陳靖闖進寢室，受到驚嚇的女姓國手，已經向警方備案，此事已經在選手圈中傳聞多時，內容也有不同版本，但監視器拍到闖進寢室部份已確認。

公西靶場從2011年改建，去年5月啟用，並由射擊培訓隊陸續進駐，宿舍在拿坡里世大運培訓期間，為射擊與跆拳道品勢培訓隊使用，男女不同房但同樓層。

跆拳道協會理事長吳兩平29日在理監事會議風波時受訪曾透露，處理過選手出狀況的事情，過兩天媒體就爆料此事。

▲▼ 公西靶場 。（圖／記者洪偵源攝）

▲公西靶場。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道陳靖
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

Franklin《春風吹》甜出易烊千璽花式愛心　羅志祥站起來鼓掌：無話可說！

熱門新聞

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

中職／洪一中母親明星賽病逝　來不及見最後一面

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

U12世界盃／大爆冷！3連霸美國淘汰　中華複賽少一勁敵

林書豪拒絕莫斯科中央陸軍　仍在等NBA合約也不排除CBA

「NBA放棄林書豪？胡扯」　暴龍記者：他9年有許多證明自己的機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1史馬特承認防守會假摔還偷嘴哈登

2亞運國手遭爆酒醉闖入女選手寢室

3女同志情侶場上內戰獻吻

4羅力戰兄弟1年未敗　紐維拉未勝悍將

5味全龍簽下南華6將　1日舉辦記者會

熱門新聞

1台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

43連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

5林書豪拒絕莫斯科中央陸軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

實測搶彭政閔引退賽門票

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366