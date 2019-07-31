亞運跆拳品勢銅牌陳靖　遭爆酒醉闖入女選手寢室

▲陳靖。（圖／資料照／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

去年在雅加達-巨港亞運跆拳道品勢男單項目奪下銅牌的陳靖，遭媒體踢爆在世大運集訓住宿公西靶場期間，酒醉闖入女子射擊國手寢室，並疑似觸摸身體，該國手也已向警方備案。

陳靖並未選上今年拿坡里世大運國手，但仍屬培訓隊一員，全隊出征世大運前，都在國立體大集訓，並住宿同樣位處林口的公西靶場，之後隊伍則又搬回國體大。

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隊友私下透露當事人等已經做過筆錄，但陳靖闖入寢室部份，沒有透露太多細節，並指出，相關細節可詢問公西靶場或國訓中心，因此事處理過程都有紀錄。

據悉陳靖6月24日上午飲酒後，闖入該名女姓射擊國手寢室，疑似有觸摸對方腳部行為，該國手當時睡夢中以為是室友不以為意，後來才發現有人闖入，並發現房間東西疑似被翻過。

之後調閱監視器才發現是陳靖闖進寢室，受到驚嚇的女姓國手，已經向警方備案，此事已經在選手圈中傳聞多時，內容也有不同版本，但監視器拍到闖進寢室部份已確認。

公西靶場從2011年改建，去年5月啟用，並由射擊培訓隊陸續進駐，宿舍在拿坡里世大運培訓期間，為射擊與跆拳道品勢培訓隊使用，男女不同房但同樓層。

跆拳道協會理事長吳兩平29日在理監事會議風波時受訪曾透露，處理過選手出狀況的事情，過兩天媒體就爆料此事。

▲公西靶場。（圖／記者洪偵源攝）