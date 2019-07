女同志情侶場上內戰　隔網擁吻閃瞎

▲凡艾特凡克和米奈恩為網壇罕見同志伴侶。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

女子網壇比利時同志情侶檔 凡艾特凡克(Alison Van Uytvanck)和米奈恩(Greet Minnen)日前在WTA卡爾斯魯女網賽對決。而在賽後兩人更隔網獻上一吻,讓許多球迷大呼幸福。

世界排名65的凡艾特凡克在1小時46分的大戰中,以6比4、1比6、6比1擊敗123名的米奈恩。這也是這對交往3年的同志情侶檔生涯首次對決,別具意義。兩人大方一吻的影片也在網路上流傳,受到眾多球迷祝福。

「我支持更多球員出櫃,但我獨自一人無法做到。當月多人出櫃,對網球運動也更好。」凡艾特凡克和米奈恩也曾搭檔雙打,去年奪下盧森堡女網賽冠軍,今年在溫網則是圓夢首次在大滿貫合拍,不過在次輪敗給詹家姐妹。

「並肩作戰非常好玩,我們做出不同嘗試,讓彼此的球技更進步。我們對彼此非常熟悉,這也非常有幫助。」凡艾特凡克說。

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq