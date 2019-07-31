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女同志情侶場上內戰　隔網擁吻閃瞎

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▲凡艾特凡克和米奈恩為網壇罕見同志伴侶。（圖／達志影像／美聯社）

▲凡艾特凡克和米奈恩為網壇罕見同志伴侶。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

女子網壇比利時同志情侶檔　凡艾特凡克(Alison Van Uytvanck)和米奈恩（Greet Minnen）日前在WTA卡爾斯魯女網賽對決。而在賽後兩人更隔網獻上一吻，讓許多球迷大呼幸福。

世界排名65的凡艾特凡克在1小時46分的大戰中，以6比4、1比6、6比1擊敗123名的米奈恩。這也是這對交往3年的同志情侶檔生涯首次對決，別具意義。兩人大方一吻的影片也在網路上流傳，受到眾多球迷祝福。

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「我支持更多球員出櫃，但我獨自一人無法做到。當月多人出櫃，對網球運動也更好。」凡艾特凡克和米奈恩也曾搭檔雙打，去年奪下盧森堡女網賽冠軍，今年在溫網則是圓夢首次在大滿貫合拍，不過在次輪敗給詹家姐妹。

「並肩作戰非常好玩，我們做出不同嘗試，讓彼此的球技更進步。我們對彼此非常熟悉，這也非常有幫助。」凡艾特凡克說。

關鍵字： 凡艾特凡克米奈恩
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