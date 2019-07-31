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中職直播／羅力對戰兄弟1年未敗　紐維拉生涯未勝悍將

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▲富邦悍將投手羅力 。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將投手羅力 。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

富邦悍將今天（31日）與中信兄弟在新莊球場交手，富邦悍將由洋投羅力先發，他已經對戰中信兄弟1年未曾敗投，中信兄弟由洋投紐維拉先發，2年來對戰富邦悍將7戰都未勝投。今天下午6點35分請鎖定《ETtoday新聞雲》觀賞直播。

下半季目前戰績，富邦悍將以9勝6敗、勝率0.600暫居第一，桃猿與中信兄弟都是8勝7敗、勝率0.533暫居第2，如果中信兄弟今天擊敗富邦悍將，桃猿再勝統一獅，會形成富邦、中信兄弟與桃猿3隊並列第一。

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富邦悍將最近5戰只拿1勝，近況比較不好，中信兄弟近5戰取得4勝1敗，近況很好，但富邦悍將下半季對戰中信兄弟是4勝1敗。

今天富邦悍將先發投手羅力本季出賽16場是7勝6敗、防禦率3.04，106.2局被100支安打、有12支全壘打，97次三振、21次四死球，失45分有36責失。目前是2連敗。

羅力今年對戰中信兄弟是4勝0敗、對戰防禦率1.98，他上一次對戰輸球是去年6月3日，從去年7月27日至今都未曾對戰敗投，跨季對戰5連勝。

中信兄弟先發投手紐維拉本季出賽7場是2勝0敗、防禦率4.54，41.2局被48支安打、6支全壘打，35次三振、13次四死球，失22分有21分責失，前一次出賽是7月23日對桃猿先發7局勝投。

紐維拉今年對戰富邦悍將3場都無勝敗，最多只有失3分，對戰防禦率2.76，但他在去年對戰4場吞2敗，因此生涯對戰7場還未有勝投。

▲紐維拉 。（圖／記者張克銘攝）

▲紐維拉 。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 中華職棒
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