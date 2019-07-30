運動雲

>

中職二軍／方昶詠10下再見安打　統一突破僵局勝興富發

ETtoday運動雲

▲統一獅隊方昶詠。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊方昶詠。（圖／統一球團提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅二軍今天（30日）晚上與台北興富發進行交流賽，兩隊打完9局以3比3平手進入突破僵局比賽，興富發在10局上攻進1分，統一獅二軍在10局下二出局滿壘，先靠著鄧志偉二壘滾地，興富發野手選擇造成都安全上壘扳平，方昶詠突襲短打造成再見安打，以5比4險勝。

中華職棒二軍交流盃賽採取延長賽突破僵局制，這是職棒二軍未曾有過的賽制，統一獅二軍 與台北興富發在9局結束是3比3平手，進入本屆比賽第一場突破僵局延長賽。

請繼續往下閱讀...

興富發在10局上無人出局占一、二壘，吳界煌2好球沒有壞球後，內角球犧牲短打成功送到二、三壘，羅堃被故意保送成滿壘，伊斯坦大比力安敲出右外野安打打進1分，統一獅換林其緯救援，讓顏聖賢左外野飛球出局，再三振高杰。

統一獅二軍在10局下，同樣採取犧牲短打，但吳國豪短打到捕手前，捕手傳三壘封殺二壘跑者，林安可遭到三振，吳桀睿代打被保送占滿壘，興富發換投由蔡松嶧登板，鄧志偉代打打到二壘軟弱滾地，二壘手傳給在二壘的游擊手，但裁判安全上壘，統一獅拿進追平1分扳平。

輪到方昶詠打擊時，二出局滿壘，他卻突然擺出短打，把球推打到一壘手與投手間，一壘手接到球時已來不及，方昶詠跑到一壘形成再見安打。

這場比賽統一獅洪心騏先發6局被4支安打、4次三振，失2分，最後勝投由最後一任投手林其緯投0.2局拿下。

關鍵字： 中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

熱門新聞

中職／羅嘉仁直球太「直」　王建民建議改握法

中職／洪一中母親明星賽病逝　來不及見最後一面

C羅整場沒上卻曬訓練照　南韓媒體狂轟：一句道歉很難嗎？

U12世界盃／大爆冷！3連霸美國淘汰　中華複賽少一勁敵

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

讀者回應

﻿

最新新聞

1味全龍簽下南華6將　1日舉辦記者會

2火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

3廖健富致勝安MVP　賽後繼續特打

4守備失誤　洪總：連裁判也有狀況

5方昶詠再見安打　統一二軍突破僵局勝台北

熱門新聞

1羅嘉仁直球太「直」　王建民建議

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

43連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

5豪哥曾盼望回金州　勇士簽柯瑞妹夫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366