中職二軍／方昶詠10下再見安打　統一突破僵局勝興富發

▲統一獅隊方昶詠。（圖／統一球團提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅二軍今天（30日）晚上與台北興富發進行交流賽，兩隊打完9局以3比3平手進入突破僵局比賽，興富發在10局上攻進1分，統一獅二軍在10局下二出局滿壘，先靠著鄧志偉二壘滾地，興富發野手選擇造成都安全上壘扳平，方昶詠突襲短打造成再見安打，以5比4險勝。

中華職棒二軍交流盃賽採取延長賽突破僵局制，這是職棒二軍未曾有過的賽制，統一獅二軍 與台北興富發在9局結束是3比3平手，進入本屆比賽第一場突破僵局延長賽。

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興富發在10局上無人出局占一、二壘，吳界煌2好球沒有壞球後，內角球犧牲短打成功送到二、三壘，羅堃被故意保送成滿壘，伊斯坦大比力安敲出右外野安打打進1分，統一獅換林其緯救援，讓顏聖賢左外野飛球出局，再三振高杰。

統一獅二軍在10局下，同樣採取犧牲短打，但吳國豪短打到捕手前，捕手傳三壘封殺二壘跑者，林安可遭到三振，吳桀睿代打被保送占滿壘，興富發換投由蔡松嶧登板，鄧志偉代打打到二壘軟弱滾地，二壘手傳給在二壘的游擊手，但裁判安全上壘，統一獅拿進追平1分扳平。

輪到方昶詠打擊時，二出局滿壘，他卻突然擺出短打，把球推打到一壘手與投手間，一壘手接到球時已來不及，方昶詠跑到一壘形成再見安打。

這場比賽統一獅洪心騏先發6局被4支安打、4次三振，失2分，最後勝投由最後一任投手林其緯投0.2局拿下。