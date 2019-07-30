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林書豪拒絕莫斯科中央陸軍　仍在等NBA合約也不排除CBA

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▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪拒絕莫斯科中央陸軍邀約。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開市1個月仍未找到新東家的林書豪，上周返台期間曾傳出收到8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍(CSKA)的邀約，但《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)30日晚間更新了消息，指「豪小子」已經拒絕這支歐陸強權，他現階段對轉往歐洲發展不感興趣，仍在等待續留NBA的機會。

《Sportando》記者卡奇亞26日披露，剛贏得第8座歐洲聯賽冠軍的莫斯科中央陸軍，將林書豪視為是後場的頭號目標；若是無法得到「豪小子」的青睞，他們將會考慮上季共為尼克和巫師出賽15場的貝克(Ron Baker)；這支歐陸傳統強權先前才以2年600萬美金的價碼，簽下擁有11年NBA資歷的前國王中鋒庫佛斯(Kosta Koufos)。

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▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪還未找到落腳處。（圖／GOOD TV提供）

林書豪上周返台期間曾表示很榮幸被莫斯科中央陸軍看上，但還需要和經紀人討論才能做最後決定，「有很多不同球隊在和我經紀人談，我們目前仍在整理所有資料，看全部的選擇，找出我自己覺得最好的。」

卡奇亞30日更新了消息，他表示據他得到的消息，林書豪拒絕了莫斯科中央陸軍的邀約，「因為他對此不感興趣，至少現階段，他沒有考慮轉戰歐洲。」他也指出，林書豪仍在等待NBA合約，「但若是無法如願，我不會排除他轉戰大陸的可能性。」

莫斯科中央陸軍是歐陸傳統籃球俱樂部強權，目前除了參加歐洲聯賽外，也參與VTB籃球聯賽(VTB United League)。他們引進「美國洋將」行之有年，現任鵜鶘總管蘭登(Trajan Langdon)就曾在2006、2008年兩度幫助莫斯科中央陸軍奪下歐洲聯賽冠軍，個人更兩度在此奪下歐洲聯賽年度第1隊，並於2008年拿下4強賽MVP，是莫斯科中央陸軍史上最偉大的「洋將」之一。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪仍在等NBA球隊的邀約。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
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