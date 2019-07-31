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雄鷹盃6日開打　台師大林仕軒、鄭竣泓期待戰國外球隊

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▲雄鷹盃，陳建州、楊敬敏。（圖／政大雄鷹會提供）

▲雄鷹盃記者會合影。（圖／政大雄鷹會提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽將於8月6日開打，主辦單位今天宣布，參賽隊伍除了台灣的政治大學、台灣師範大學和台灣藝術大學之外，還邀請到中國北京清華大學、日本筑波大學與韓國漢陽大學，共6支球隊參賽。

雄鷹盃將於8月6日到8月10日進行，由政治大學與政大雄鷹會主辦，6大名校自8月6日起一連5天，在政大體育館展開15場賽事，10日晚間還將舉行「JORDAN明星賽」，主辦單位歡迎球迷免費入場觀戰，也希望藉此提升台灣籃球運動風氣。

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台師大及台藝大球團代表出席賽前記者會，台師大領隊季力康表示，暑假同樣積極備戰新一季的UBA，而雄鷹盃是台師大繼海峽盃後第2站，後續球隊將赴澳洲與中國武漢移地訓練。台藝大方面，總教練李伯倫記者會上則表示，「這個夏天，球隊就將雄鷹盃定位為最重要的比賽，希望屆時能打出佳績。」

台師大球員林仕軒、鄭竣泓今日也隨同台師大籃球隊領隊季力康出席記者會，對於本屆賽事，林仕軒表示，很期待能與國外球隊交流，希望自己在賽場上能穩定發揮，贏球是首要目標；而鄭竣泓則提到，這是一次以球會友的好機會，希望能結交到外國朋友，也希望能透過這次盃賽，看到國外球隊與國內的差異，從對方身上學習到好的部分。

關鍵字： 雄鷹盃UBA政大台師大台藝大林仕軒鄭竣泓
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